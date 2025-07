Ultimo amistoso de Rosario Central ante Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora al Clausura

Ausencia de peso en Central

En el once titular de los de Arroyito no estuvo Carlos Quintana, y su lugar fue cubierto por Juan Cruz Komar. Quintana, que padece una molestia física, fue preservado por Holan y los suyos. Y aunque no se especificó en forma oficial la gravedad del inconveniente físico que sufre, hay optimismo de que el defensor pueda receuperarse a tiempo para jugar ante el Tomba en la primera fecha del torneo.