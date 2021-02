Tras 15 meses, las futbolistas argentinas vuelven al ruedo con la selección

Argentina, dirigida por Juan Carlos Borrello, fue invitada a participar del tradicional certamen que tendrá lugar en Orlando, en reemplazo de Japón, que se bajó a raíz del coronavirus. Si bien el seleccionado nacional no tuvo competencia por más de un año, asumirá esta medida con muchas jugadoras de renombre, la mayoría de ellas actualmente militando en Europa. Aunque una de las que no podrá estar es la capitana y arquera del seleccionado, la rosarina Vanina Correa, quien juega para el Espanyol de Barcelona y las autoridades españolas no le permitieron salir más allá de que ya transitó el coronavirus: los tests, desde hace un mes, le dan positivo. En su lugar ya viajó la futbolista de Racing, Yanina Sosa.