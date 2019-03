Torres tendrá su chance

Joaquín Torres tiene todos los boletos para ser titular el domingo, a las 17.10, en el estreno leproso en la Copa Argentina, en el cotejo que se jugará en la cancha de Unión, por los 32 avos. de final del certamen. Héctor Bidoglio tiene en mente darle una chance desde el arranque al futbolista para que pueda revalidar sus condiciones. Si bien siempre demostró buenas cualidades, aún no logró consolidarse entre los once del club del Parque. Por ello el juvenil de 22 años tendrá su gran oportunidad de reposicionarse en el plantel y volver a convertirse en un actor protagónico de cara a lo que viene. En tanto, hoy se realizará el ensayo de fútbol y allí se definirá si podrán ser de la partida Maximiliano Rodríguez, Mauro Formica, Luis Leal y Cristian Insaurralde, que veían "tocados" desde lo físico y que si no están al ciento por ciento directamente serán preservados para el final de la Superliga, donde la misión de incrementar el promedio es prioritaria.

Bidoglio maneja la idea de darle un espaldarazo al pibe Torres. Lo tiene muy bien considerado y cree que es el momento justo para que pueda marcar la diferencia encarando a los defensores de Villa Mitre. Claro que en este sentido también pesa que justamente a dos de los jugadores que utiliza como extremos por la derecha no los tuvo al ciento por ciento en el inicio de la semana. Si bien hoy ambos participarán del ensayo de fútbol, Leal (con un golpe en la rodilla) e Insaurralde (sobrecarga muscular) perdieron terreno de cara al domingo y si no están plenos le apuntarán a los próximos cotejos por la Superliga. Lo mismo corre para el Gato Formica, que entrenó diferenciado por molestias físicas y hoy está en duda.

En esta misma situación está el máximo referente del plantel Maximiliano Rodríguez. La Fiera ya trabaja a la par del grupo. Pero el cuerpo técnico y médico no quieren que corra ningún riesgo que genere una recaída. Si bien ya está repuesto de la distensión en el bíceps femoral izquierdo y hoy realizará fútbol, luego se analizará en detalle si será utilizado ante Villa Mitre, sea de titular o ingresando como relevo, o bien le apunta directamente al próximo compromiso por la Superliga, que será el próximo viernes 29 de marzo recibiendo a Huracán en el Coloso. Luego por el torneo local la Lepra cerrará visitando a Banfield.

No es una novedad que Maxi es fundamental desde lo futbolístico y lo anímico, ya que los tres partidos que perdió Newell's en esta gestión de Bidoglio (River, Talleres y Gimnasia) fueron sin el capitán en cancha.

La postura del entrenador rojinegro en este estreno en la Copa Argentina es poner en cancha al mejor equipo posible, ya que la intención firme es pasar de fase. No subestima para nada a Villa Mitre de Bahía, que actúa en el torneo Federal A. Pero siempre sin arriesgar más de la cuenta a los jugadores que no están al ciento por ciento, ya que la prioridad como es lógico está en el epílogo de la Superliga.

En cuanto a los jugadores que tienen chances concretas de meterse entre los once el domingo están Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero, ambos ausentes por suspensión en la Superliga ante Gimnasia. Y el lateral izquierdo podría ser Leonel Ferroni, que pelea al puesto con Juan Pablo Freytes. Mariano Bíttolo está relegado por lesión. Y el centrodelantero saldrá entre Alexis Rodríguez y Francisco Fydriszewski.

Lo dicho, Newell's buscará superar el domingo a Villa Mitre para luego enfrentar a San Martín de San Juan (ver página 9) en la ronda de 16 avos. de final de la Copa Argentina.

Pero toda la artillería estará enfocada en los dos cotejos que restan por la Superliga, ya que los puntos en juego ante Huracán y Banfield serán decisivos para la conformación final de la grilla de promedios con que arrancará la próxima temporada. Newell's debe poner todas las energías en esta situación, que no es para nada irremediable.

Exigencia opositora

El Movimiento Faustino González presentó ayer en el club del Parque una nota dirigida al presidente de la institución rojinegra en la que sostiene que "Newell's ha llegado a esta grave situación pura y exclusivamente por la responsabilidad solidaria de todos los que conforman y han integrado esta comisión directiva". Además la agrupación opositora solicitó la "renuncia urgente del director deportivo Sebastián Peratta y la reestructuración de la secretaría de fútbol".