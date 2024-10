Torneo del Interior: Duendes dio el golpe ante Jockey Club y está en semifinales

Después del Try

A los 13 minutos, el dominio de Duendes se tradujo en un try penal y la amarilla para Kian Collins en Jockey, por lo que pasó ganar 7-0 con un hombre más.

Jockey Club reaccionó y se la hizo difícil

La tarde venía bárbaro, pero de la nada Jockey llegó a apoyar a los 28' a través de una corrida espectacular de Alejo Pereira Tauzy, que convirtió Juan Bautista Baronio. Así, con el marcador 14-7, se fueron al descanso con el resultado abierto.

Duendes retomó el dominio al comienzo del complemento y fue Guido Chesini el que, por izquierda, apoyó el tercer try del Fantasma y el 19-7 que no se estiró porque Di Capua no le acertó desde lejos. La amarilla a Gallo también condicionó al local.

Jockey fue en busca del descuento aún con uno menos y Duendes se quedó con uno menos también por amarilla a Ignacio Fantin. Y a 5' del final repitió para sentirse ganador, con un 25-7.

Jockey metió try de Belotti en el final para el descuento, pero no hubo más que hacer.