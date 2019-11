"Tomé la chance como si fuera un debut", admitió Rivero

De pronto, Braian Rivero volvió a ser tenido en cuenta. Luego de haber estado postergado durante toda la Superliga fue al banco de suplentes ante Defensa y Justicia y reemplazó a Mauro Formica a los 66’. Fueron dos hechos inéditos para el mediocampista durante el ciclo de Frank Kudelka. “Lo tomé como si fuera un debut”, admitió sobre esa chance el futbolista, habitualmente titular en las dos últimas temporadas. Ante la ausencia de Julián Fernández por suspensión y la persistente lesión de Jerónimo Cacciabue, no sería extraño que aparezca entre los once ante Argentinos Juniors en La Paternal. Pero más allá de esa cuestión, el motivo de la charla fue conocer cómo asumió tener que jugar en la reserva y mirar los partidos de primera desde afuera.

Con Rivero se había dado una breve charla dos semanas atrás cuando ingresaba al Coloso para ver el partido entre Newell’s y Gimnasia. El futbolista manifestó que no tenía deseos de una entrevista porque no estaba jugando y podía pensarse que sus palabras eran un reclamo. La cosa cambió después de sus primeros minutos en el torneo, previa solicitud con el departamento de prensa del club.

Comentaste que preferías no hablar, porque quizás repercute mal lo que decís. ¿Hay algún motivo más?

No me gusta hacer notas, pero como desde el club dieron el okey, acepté. A mí me gusta hablar en la cancha. No soy tanto de mostrarme afuera. No sé cómo piensan mis compañeros. A algunos les gusta más, a otros menos. Yo pienso que está bien como soy. No me gusta estar hablando si no juego. Y si juego tampoco, pero hay veces que no me queda otra.

Durante uno de los partidos que jugaste en la reserva, una persona que te conoce contó que desde un primer momento dijiste que querías jugar donde sea. ¿es cierto?

Es así. No soy de los jugadores que dicen que no juega en reserva por estar con el plantel de primera. Venía de una lesión, sin jugar, y necesitaba estar en competencia. Me dieron la posibilidad de la reserva y fui con muchas ganas para agarrar ritmo y confianza con la pelota. Me gusta competir y jugar. Por eso lo hice, sin enojo, sin molestia ni queja.

Después de haber estado en la primera división no debe ser fácil volver a la reserva y jugar ante muy poco público.

Los chicos y los profesores de la reserva me hicieron sentir como uno más del plantel. Y a cada partido lo tomé con la misma importancia como si fuese la primera. Al principio estar con chicos más jóvenes parecía raro. Pero yo quería jugar. Y la verdad es que me vino muy bien.

Te jugó en contra la lesión ante Gimnasia en la Copa Superliga (a fines de abril, esguince de rodilla derecha?

Sí, porque llegó un nuevo técnico, nuevos jugadores y yo estaba lesionado. Empecé de atrás. Hice la mitad de la pretemporada.

¿Sentiste alivio cuando Kudelka te dijo que ibas al banco, después de haber concentrado varias veces y no ser ni siquiera suplente?

Alivio, no. Me motivé para estar bien concentrado por si me tocaba entrar. Después de un tiempo largo, ir al banco y tener la posibilidad de entrar fue como un comienzo. Lo tomé como si fuera un debut. Habían pasado más de seis meses sin entrar a una cancha. Iba a ver los partidos y era un hincha más. Quería estar y no se me daba.

¿Qué te pasó cuando dijo que ibas a entrar?

Quería estar concentrado en lo que me decía, qué posición tenía que ocupar en la cancha, dónde ubicarme en la pelota parada y no dejarme llevar por los nervios. Los nervios y la euforia de querer entrar están siempre. Nos pasa a todos los futbolistas.

Cuándo repasaste tu actuación, ¿que te pareció?

Si bien hacía mucho tiempo que no entraba, fue positiva. Los profes también me levantaron el pulgar para decirme que había entrado bien.

También debe servirte para sentir que estás en carrera.

Me motiva para seguir, para ir al banco o ser titular. Entreno y trato de hacer todo para ser titular. A veces no se puede o el técnico tiene otras decisiones que son entendibles. Nunca sabés cuándo te toca y cuándo no. El otro día fui al banco y entré. Siempre tenés que estar preparado para lo que sea.

Fuiste titular en las dos temporadas anteriores y en esta no eras tenido en cuenta. ¿En algún momento pensaste que se te había escapado la oportunidad de jugar en primera y que quizás llegaría la hora de irte?

Se te pasa por la cabeza. Llegó un momento en el que no veía que pudiera jugar. Los chicos venían haciendo las cosas bien y me veía un poco lejos de jugar, que es lo que quieren todos. El fútbol es así, hoy estás en un club y mañana no. Quiero quedarme en Newell’s, pero capaz que aparece la posibilidad de jugar en otro lado y te vas.

¿Cómo es mirar todos los partidos desde afuera?

Me pongo nervioso como un hincha más.

¿Qué fue lo que te faltó para afirmarte en la primera?

La regularidad. Todavía soy chico y tengo muchísimo para aprender. No sé si tengo algo que reprocharme. Siempre me están corrigiendo cosas para que mejore. También me tocó estar en un momento complicado del club. Se nos fueron jugadores importantes, Scocco, Maxi, el Gato (Formica). A veces los resultados no se dieron y la confianza no es la misma para jugar después.

¿Cómo lo ves al equipo?

Newell’s viene muy bien. Los partidos en los que decayó (Gimnasia y Talleres) fueron esos momentos que a veces tienen los equipos. El grupo está unido, todos tiran para un mismo lado. Hoy ves la tabla y Newell’s está arriba. Todos están motivados para seguir ahí. Más allá de como empezó en el torneo, hoy el equipo está bien. Encontramos un buen funcionamiento.

"Cacciabue es de selección"

Braian Rivero jugó mucho al lado de Jerónimo Cacciabue antes de llegar a primera. Una vez que subieron a la máxima categoría, también compartieron la mitad de cancha. Rivero habló de las cualidades de su compañero, quien se encuentra lesionado y continúa sin poder jugar tras las siete primeras fechas. “Jero fue de menor a mayor y llegó a un nivel altísimo, siendo convocado a la selección (Sub 23). Tuvo mucha mala suerte con la lesión. Para mí es un jugador de selección. Es completo. Tiene recuperación, gol, llega al arco, siempre está bien ubicado. Lo conozco de chico. Sé la buena persona que es, lo mismo que la familia.”, dijo.