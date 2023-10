TN Clase 2 en El Calafate: segundo triunfo que sirve de poco

Cosa rara este triunfo de Alejo Cravero en El Calafate. Es que el cordobés sumó su segunda victoria del año en el TN Clase 2 sobre 10 reales (se suspendió en Buenos Aires) y sin embargo no estará en la definición del título en Viedma. No le dan los puntos, pese a que la última será de puntaje y medio. En cambio Pablo Ortega, el otro que ganó dos veces, llegó como escolta al sur argentino y sí será uno de los cinco candidatos, pese a que terminó 16º y bajó el cuarto lugar de la tabla. Los otros: Thiago Martínez, que conservó la cima y bajó lastre al llegar 13º; el bicampeón Nicolás Posco, del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, que fue 4º y ahora quedó segundo; Renzo Blotta, que le regaló el segundo escalón del podio y de la tabla al de Moreno para descargar kilos; y Alejandro Torrisi, que será el que menos pesos cargará pero debe ganar sí o sí para ser campeón, ya que es el único del quinteto que no lo consiguió.