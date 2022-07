Tevez: "Voy a disfrutar mi primer clásico rosarino"

Cuando a Tevez se lo consultó sobre si jugar el derby en Arroyito será un plus , el entrenador centralista no dudó. “Siempre tiene un plus, pero es un clásico y se juegan totalmente diferentes” , puntualizó. “Vamos a trabajar en la semana para poder llegar de la mejor manera posible”, dijo con firmeza y deseo de obtener un triunfo.

El entrenador de Central luego puso el foco en el punto obtenido ante el rojo. “El equipo terminó muy bien. Cortamos una racha sin poder sumar de visitante. Los chicos van agarrando confianza. Vamos por el buen camino”, deslizó un reflexivo Tevez. “Estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir trabajando y estar convencidos de lo que estamos haciendo. Creo que nos faltó el final nada más, pero hicimos un gran partido”, acotó.

“Esa confianza que nos dan los defensores después no la podemos plasmar arriba. No la podemos meter. Si le hacíamos un gol en el primer tiempo, después a Independiente se le iba a hacer cuesta arriba porque la verdad es que no nos patearon al arco”, graficó el Apache con cierta impotencia.

Está a la vista de todos que a Central le falta un delantero de peso. Sin embargo, desde el lunes comenzará a entrenar el atacante Gustavo Ramírez. Y eso para el entrenador será clave porque el paraguayo es un jugador experimentado además.

No obstante, el técnico auriazul dijo: “Generamos muchas situaciones. No es que no llegamos al arco de Independiente. No estoy preocupado por eso sino porque no la podemos meter”.

“Vinimos a hacer nuestro trabajo y a tratar de llevarnos los tres puntos, pero no pudimos. Lo importante es que los chicos terminaron todos bien”, narró Tevez.

Mientras que sobre la salida de Jhonatan Candia, el entrenador de Central fue contundente: “Creo que fue un pisotón que le hizo mal, pero estará bien”, cerró con optimismo.