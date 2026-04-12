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En vivo: Newell's va por la tercera victoria al hilo en el Apertura ante San Lorenzo

Newell's recibe a San Lorenzo en el Coloso para asentar su levantada en el Apertura, al menos en los resultados. En vivo por La Capital.

12 de abril 2026 · 15:00hs
Facundo Guch va con todo y atrás Jerónimo Russo está atento

Héctor Río

Facundo Guch va con todo y atrás Jerónimo Russo está atento, Newell's y San Lorenzo, en vivo por La Capital.

Por primera vez en el tumultuoso torneo Apertura, Newell's juega en el Coloso un poco más relajado o menos apremiado. Luego de dos victorias seguidas, las primeras del año, recibe a San Lorenzo para tratar de escaparle más al fono. Seguilo en vivo por La Capital.

El minuto a minuto en el Coloso

32' Remate de Cuello que pasó muy cerca del palo derecho de Reinatti.

25' Jerónimo Russo entró raudo al área y cayó, con Gregorio Rodríguez apoyando sus manos en el hombro. El defensor cayó pero no quedó claro que haya habido empujón. El árbitro no consideró penal.

Desde las 15 Newell's va por la victoria ante el Santo, con un solo cambio: el regreso de Armando Méndez, suspendido, por el lesionado Bruno Cabrera.

>>Leer más: Newell's llega entonado ante San Lorenzo, con la consigna de ganar para despegarse del fondo

Las estadísticas de Newell's y San Lorenzo

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Newell's llega entonado ante San Lorenzo, con la consigna de ganar 

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