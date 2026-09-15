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Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

En Rosario, el duelo de cuartos de final de espada masculina en los Juegos Suramericanos terminó a los empujones entre los rivales

15 de septiembre 2026 · 18:58hs
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Tensión en la esgrima de los Juegos Suramericanos: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan peleando

El duelo de cuartos de final de espada masculina en los Juegos Suramericanos terminó envuelto en tensión este martes en Rosario. El venezolano Jesús Limardo derrotó al colombiano Juan Castillo por 15-9 y desató la polémica con su reacción tras el combate.

Al terminar el enfrentamiento, Limardo celebró de cara a su hinchada, pero sin perder de vista a su rival. Cuando Castillo se acercó para saludarlo, el venezolano le negó el saludo y la tensión escaló: ambos se empujaron en el centro de la pista y uno de los árbitros intervino rápidamente.

La situación se volvió aún más tensa cuando el juez decidió mostrarle la tarjeta amarilla al colombiano, en medio de la confusión y los reclamos de ambos lados.

Limardo y Castillo en los cuartos de final (Videoo: X @DiarioOle).

El combate, correspondiente al primer cruce de cuartos de final, tuvo a Limardo como claro dominador. El venezolano se impuso por 15-9 y avanzó a semifinales, donde luego cayó ante su compatriota Gabriel Lugo por 8-7.

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