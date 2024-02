Tenis: una temporada con la agenda muy cargada

Pero la actividad no solo empezó con los menores que compiten con miras a ascender en el ranking argentino, sino que también Damas y Caballeros ya están entrenando para comenzar a disputar el Interclubes 2024, una de las fechas más esperadas por los tenistas amateurs que buscan ubicar a sus equipos en lo más alto del podio. La competencia, organizada por la Asociación Rosarina de Tenis (ART), tiene fecha de inicio para el 1º de marzo con el lanzamiento de la primera división, en tanto que el que el resto de las categorías está previsto que se midan a partir del 13 abril.

Este año también generan gran expectativa los torneos Pro Tour de inserción al profesionalismo y los ITF World Tennis Tour, ambos con puntos para el ranking nacional e internacional respectivamente y dinero en premios. Aunque si bien se confirmó su realización, todavía no se brindaron detalles en relación a la fecha estimativa de su presentación en este 2024.

El calendario de menores establece para el primer semestre de la temporada, además de las fechas que ya se disputaron, la realización de unas 30 competencias entre mini tenis, promocionales, abiertos y regionales, además de los Nacionales que organiza la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Una buena parte de esos torneos se concentran entre los meses de marzo y abril, a tener en cuenta: a partir del 11 de marzo se realizará en Mendoza el primer Nacional de año, en tanto que el 17 de ese mismo mes dará inicio un Promocional en el club Náutico Sportivo Avellaneda y Sorrento Open, que coincide con el Promocional Sub 10 que se llevará adelante en Approach.

A fines del mes de marzo habrá un encuentro de mini tenis etapa Roja, además de un Promocional Sub 8 y un Abierto Sub 10, en Approach. En tanto que el mes de abril habrá tres encuentros de mini tenis para las etapas Roja, Naranja y Verde, también se disputará el primer Nacional por equipos de Sub 10, además de tres promocionales, dos abiertos y el Regional con sedes en Las Rosas y Las Parejas, clasificatorio para el Nacional de Buenos Aires.