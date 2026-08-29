Rugby: Los Pumas se esforzaron hasta el final pero no pudieron con Australia en Jujuy

El seleccionado argentino cayó 27 a 21 en un partido en el estadio de Gimnasia y Esgrima. El próximo sábado juegan en Mendoza

Los Pumas no aprovecharon sus mejores momentos en el partido y terminaron perdiendo 27 a 21 frente a Australia , en el primero de los dos duelos que se disputó en el estadio 23 de Agosto, en Jujuy. Esta serie de rugby internacional se completará el próximo sábado en Mendoza.

El encuentro fue arbtrado por el neocelandés Ben O'Keeffe, y la visita se llevó el premio mayor por cometer menos errores, y por ser más comprometido en las tareas de defensa y efectivo en las acciones de ataque.

Para esta ocasión, el entrenador Felipe Contepomi dispuso la misma formación tratando de darle confianza a este 15 inicial.

En tanto, los Wallabies se siguen preparando con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2027.

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De ida y vuelta

El partido lo empezaron los dos con más errores que aciertos en las destrezas básicas. Las imprecisiones reinaban en la escena general, y ninguno se hacía fuerte desde ninguna faceta del juego.

En ese duelo inicial de confundidos, el primero que hizo pie fue la visita, que a los 6', llegó al try por la punta, a través de Brandon Paenga-Amosa, y desde ahí fue creciendo. Y, a los 10', lo ratificó Carter Gordon, con una anotación en la otra punta.

En tanto, el local se hizo presente con un try de Gerónimo Prisciantelli tras un gran quiebre de Isgro por el centro. Así, respondió a tiempo, y no dejó ir demasiado a su rival en el marcador.

Después, tras muchas infracciones en campo propio, la visita marcó el tercero con Fraser McReight.

Luego, a los 24', recibió una amarilla Harry Potter, pero Los Pumas no pudieron aprovechar esa diferencia numérica. Estuvieron jugando mucho tiempo cerca del ingoal rival y no sacaron réditos de ese posicionamiento.

Australia, en cambio, estuvo más atento en las situaciones de contacto y recuperaba pelotas y sumaba confianza.

Curiosamente, ya con 15 el adversario, Argentina anotó, a los 37', a través del octavo Joaquín Moro tras un scrum en tierras enemigas.

Y antes de que llegara el entretiempo, Australia estiró ventajas, con un penal a los 40' de Lonergan. De esa manera, el tanteador quedó en el descanso con un 22 a 14, que daba lugar a cualquier cosa en el complemento.

El complemento

El segundo tiempo arrancó con el mismo tinte, intenso y disputado. Emotivo desde ese costado. Con muchas ganas y errores desde los dos lados

A los 48', el TMO anuló la conquista del fullback Prisciantelli por un pase forward de Benítez Cruz. En esos pasajes, el local se mostraba con más decisión de ir por más.

A los 51' tras varias fases y apuro corazón, Boris Wenger apoyó al lado de la hache y Argentina se acercó a uno.

En tanto, a los 54', contestó Australia, con try de Tom Hooper, que estableció un margen más amplio en el marcador.

Luego, a los 70', tras la revisión del TMO, no se cobró la conquista del segunda línea Jeremy Williams, y Los Pumas seguían a tiro de try convertido de su rival en el tramo decisivo. Y eso le sumó mucha emoción e intriga a los minutos finales.

Finalmente, el esfuerzo no alcanzó, y el triunfo fue 27 a 21 para los Wallabies.

Síntesis

PT: 6' try de Brandon Paenga-Amosa (A); 10' y 20' goles de Ryan Lonergan (A) por tries de Carter Gordon y Fraser McReight; 13' y 37' goles de Carreras (LP) por tries de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro; y 40' penal de Lonergan (A). ST: 51' gol de Carreras (LP) por try de Boris Wenger; y 58' try de Tom Hooper (A).

Las formaciones de aranque

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (c), Benjamín Grondona, y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Gerónimo Prisciantelli.

Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, y Allan Alaalatoa (c); Josh Canham y Jeremy Williams; Tom Hooper, Fraser McReight, y Rob Valetini; Ryan Lonergan, y Carter Gordon; Harry Potter (A), Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen, y Tom Wright.