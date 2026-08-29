La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Los Pumas se esforzaron hasta el final pero no pudieron con Australia en Jujuy

El seleccionado argentino cayó 27 a 21 en un partido en el estadio de Gimnasia y Esgrima. El próximo sábado juegan en Mendoza

29 de agosto 2026 · 18:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los Pumas cayeron ante Australia

ESPN

Los Pumas cayeron ante Australia, un rival que cometió menos errores

Los Pumas no aprovecharon sus mejores momentos en el partido y terminaron perdiendo 27 a 21 frente a Australia, en el primero de los dos duelos que se disputó en el estadio 23 de Agosto, en Jujuy. Esta serie de rugby internacional se completará el próximo sábado en Mendoza.

El encuentro fue arbtrado por el neocelandés Ben O'Keeffe, y la visita se llevó el premio mayor por cometer menos errores, y por ser más comprometido en las tareas de defensa y efectivo en las acciones de ataque.

Para esta ocasión, el entrenador Felipe Contepomi dispuso la misma formación tratando de darle confianza a este 15 inicial.

En tanto, los Wallabies se siguen preparando con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2027.

Leer más: Rugby: el TRL es un río revuelto en el que todos los equipos nadan y el rugby es mayor beneficiado

De ida y vuelta

El partido lo empezaron los dos con más errores que aciertos en las destrezas básicas. Las imprecisiones reinaban en la escena general, y ninguno se hacía fuerte desde ninguna faceta del juego.

En ese duelo inicial de confundidos, el primero que hizo pie fue la visita, que a los 6', llegó al try por la punta, a través de Brandon Paenga-Amosa, y desde ahí fue creciendo. Y, a los 10', lo ratificó Carter Gordon, con una anotación en la otra punta.

En tanto, el local se hizo presente con un try de Gerónimo Prisciantelli tras un gran quiebre de Isgro por el centro. Así, respondió a tiempo, y no dejó ir demasiado a su rival en el marcador.

Después, tras muchas infracciones en campo propio, la visita marcó el tercero con Fraser McReight.

Luego, a los 24', recibió una amarilla Harry Potter, pero Los Pumas no pudieron aprovechar esa diferencia numérica. Estuvieron jugando mucho tiempo cerca del ingoal rival y no sacaron réditos de ese posicionamiento.

Australia, en cambio, estuvo más atento en las situaciones de contacto y recuperaba pelotas y sumaba confianza.

Curiosamente, ya con 15 el adversario, Argentina anotó, a los 37', a través del octavo Joaquín Moro tras un scrum en tierras enemigas.

Y antes de que llegara el entretiempo, Australia estiró ventajas, con un penal a los 40' de Lonergan. De esa manera, el tanteador quedó en el descanso con un 22 a 14, que daba lugar a cualquier cosa en el complemento.

El complemento

El segundo tiempo arrancó con el mismo tinte, intenso y disputado. Emotivo desde ese costado. Con muchas ganas y errores desde los dos lados

A los 48', el TMO anuló la conquista del fullback Prisciantelli por un pase forward de Benítez Cruz. En esos pasajes, el local se mostraba con más decisión de ir por más.

A los 51' tras varias fases y apuro corazón, Boris Wenger apoyó al lado de la hache y Argentina se acercó a uno.

En tanto, a los 54', contestó Australia, con try de Tom Hooper, que estableció un margen más amplio en el marcador.

Luego, a los 70', tras la revisión del TMO, no se cobró la conquista del segunda línea Jeremy Williams, y Los Pumas seguían a tiro de try convertido de su rival en el tramo decisivo. Y eso le sumó mucha emoción e intriga a los minutos finales.

Finalmente, el esfuerzo no alcanzó, y el triunfo fue 27 a 21 para los Wallabies.

Síntesis

PT: 6' try de Brandon Paenga-Amosa (A); 10' y 20' goles de Ryan Lonergan (A) por tries de Carter Gordon y Fraser McReight; 13' y 37' goles de Carreras (LP) por tries de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro; y 40' penal de Lonergan (A). ST: 51' gol de Carreras (LP) por try de Boris Wenger; y 58' try de Tom Hooper (A).

Las formaciones de aranque

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (c), Benjamín Grondona, y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Gerónimo Prisciantelli.

Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, y Allan Alaalatoa (c); Josh Canham y Jeremy Williams; Tom Hooper, Fraser McReight, y Rob Valetini; Ryan Lonergan, y Carter Gordon; Harry Potter (A), Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen, y Tom Wright.

Noticias relacionadas
Giuliano Francecángeli, apertura de Duendes. El verdinegro se impuso con solvencia ante GER.

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Marco Ruben festejó el gol, pero luego fue anulado.

Marco Ruben mostró la pasta goleadora de la que está hecho, pero se lo anularon por VAR

Lucha, una de las disciplinas presentes desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, disputados en Atenas en 1896.

Provincial es el gran escenario para la lucha en los Suramericanos Santa Fe 2026

Atlético del Rosario no pudo sostenerse en la senda del triunfo y cosechó una nueva derrota ante Buenos Aires.

Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó ante Biei y el panorama empezó a oscurecerse más

Ver comentarios

Las más leídas

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Lo último

Los Pumas se esforzaron hasta el final pero no pudieron con Australia en Jujuy

Los Pumas se esforzaron hasta el final pero no pudieron con Australia en Jujuy

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desmantelamiento del SMN

Algunas zonas acumularon alrededor de 1.000 milímetros en los primeros meses, con el período crítico de El Niño todavía por delante. Una de las estaciones del área dejó de operar de noche y todos los días se pierden datos valiosos
Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desmantelamiento del SMN

Por Tomás Barrandeguy
Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final
Ovación

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Por Luis Emilio Blanco
La Región

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo
La Región

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

De un ex-Central a otro: Los que estuvimos en el día a día sabemos todo lo que pasamos

De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos todo lo que pasamos"

Ovación
Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral
Ovación

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Marco Ruben mostró la pasta goleadora de la que está hecho, pero se lo anularon por VAR

Marco Ruben mostró la pasta goleadora de la que está hecho, pero se lo anularon por VAR

Provincial es el gran escenario para la lucha en los Suramericanos Santa Fe 2026

Provincial es el gran escenario para la lucha en los Suramericanos Santa Fe 2026

Policiales
Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

La Ciudad
Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Cómo trabaja en la actualidad uno de los joyeros más antiguos de Rosario

Cómo trabaja en la actualidad uno de los joyeros más antiguos de Rosario

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Economía

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia
Ovación

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes
Policiales

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares
La Región

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: Transparencia y eficiencia
Política

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: "Transparencia y eficiencia"

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea
La Región

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional
Política

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional