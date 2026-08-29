Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Vapuleó a GER con un categórico 76-27 y gracias al punto bonus conseguido, escaló al primer lugar de la tabla de posiciones en soledad

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Giuliano Francecángeli, apertura de Duendes. El verdinegro se impuso con solvencia ante GER.

Tenía que ser Duendes. El Top 10 del Regional del Litoral, torneo donde está en juego la Copa Banco Macro, la paridad parece ser una marca registrada, de hecho, en todas las fechas (y esta 14ª no fue la excepción) los marcadores fueron apretados.

Pero siempre hay una excepción que confirma la regla. Este sábado, el que dio la nota fue el verdinegro, que despachó a GER por un categórico 76-27 con el que quedó nuevamente como único puntero gracias al bonus conseguido. Ya al término del primer tiempo, el equipo de Hernán Pavani se imponía 29-13 marcando una supremacía en todos los sectores de la cancha, y en complemento terminó con su faena.

Muy cerca de allí, en su Quinta, Universitario fue un hueso duro de roer para Estudiantes, que hasta la fecha anterior compartía el liderazgo con el verdinegro y este sábado se impuso 17-10.

En las Cuatro Hectáreas, en tanto, Jockey Club Rosario, aun con varias bajas en su plantel (no estuvieron Ignacio Dogliani, Alejo Sugasti e Ignacio Orsetti, convocados a Argentina XV) venció a Santa Fe Rugby 34-31 en otro partido muy disputado.

Old Resian consiguió una importante victoria ante Jockey Club Venado Tuerto al imponerse 24-7, mientras que Rowing le ganó a Crai en Santa Fe 24-27.

Posiciones en el Top 10 del Regional del Litoral

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Duendes, 51 puntos; 2) Estudiantes, 50; 3) Jockey Club Rosario, 48; 4) Santa Fe Rugby, 45; 5) GER, 38; 6) CRAI, 36; 7) Universitario, 33; 8) Rowing, 33; 9) Old Resian, 28 y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 13.

Tras la disputa de esta jornada, el TRL volverá a escena el próximo 19 de septiembre, oportunidad en la que se medirán Estudiantes v. Duendes, Rowing v. Universitario, GER v. Jockey Club Rosario, Old Resian v. CRAI y Santa Fe Rugby v. Jockey Club Venado Tuerto

Segunda División

En Segunda División comenzaron los hexagonales Copas Oro y Plata. En el Top 6 Copa de Oro, los equipos de la Unión de Rugby de Rosario arrancaron con el pie izquierdo, cosechando sendas derrotas.

En su cancha de calle Wilde, Los Caranchos cayó ante Alma Juniors 38-10; mientras que Provincial fue derrotado en la capital provincial ante Universitario SF por un ajustado 31-25, mientras que Logaritmo perdió en Rafaela ante Círuclo Rafaelino por 30-14.

Posiciones: Alma Juniors, 5 puntos; Universitario SF, 4; Círculo Rafaelino, 4; Provincial, 1; Logaritmo y Los Caranchos 0

Segunda fecha (19/9): Provincial v. Los Caranchos, Alma Juniors v. Círculo Rafaelino y Logaritmo v. Universitario SF.

En la Copa de Plata, los marcadores fueron: Los Pampas 49, Gimnasia de Pergamino 26; La Salle Jobson 51, Regatas & Belgrano 34; Cha Roga 17, Club Tilcara 48.

Posiciones: La Salle, Los Pampas y Tilcara, 5 puntos, Gimnasia de Pergamino y Regatas & Belgrano, 1; y Cha Roga 0.