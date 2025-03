Tenis: los menores tuvieron un fin de semana cargado de actividades

En Approach y French Clay Tenis se disputó el 1º Promocional, en tanto que en Ceca de Roldán se llevaron adelante el 1º Abierto Sub 10 y 1º Promocional Sub 8

Ignacio Carbone, Saul Elricher y Ciro Marchetti. El primer Promocional Sub 16 se disputó en Approach y French Clay Tenis.

En Approach y French Clay Tenis se disputó el 1º Promocional, en tanto que en Ceca de Roldán se llevaron adelante el 1º Abierto Sub 10 y 1º Promocional Sub 8 de la temporada;

Del 1º Promocional en Approach y French Clay Tenis participaron jugadores de todas las categorías en mujeres y varones desde Sub 12 a Sub 18 en la modalidad de singles. Este tipo de torneos convoca a los menores que comienzan a dar sus primeros pasos en la competencia y tratan de ir adquiriendo experiencia para seguir escalando posiciones en el ranking regional.

Mujeres

Sub 12: Isabella Andino derrotó a Julia Michelud 6/2, 4/6 y 10/8.

Sub 14: Sara Schlimovich a Delfina Rodriguez 6/3 y 6/2.

Sub 16: Campeona Abril Di Rito y finalista Lucía Mezzabotta.

Varones

Sub 12: Ignacio Ottaviani venció a Pedro Martinez Ortiz 6/0 y 6/2.

Sub 14: Ian Mateljan a Santino Anselmi 6/7, 6/3 y 10/3.

Sub 16: Ignacio Carbone a Ciro Marchetti 6/3 y 6/3.

Sub 18: Franco Verdejo a Tomas Romero 6/0 y 6/1.

Abierto Sub 10 en Ceca Tenis

Por su parte en Ceca Tenis se disputó el 1º Abierto Sub 10 que tomó relevancia debido a que fue clasificatorio para integrar el equipo del Nacional Sub 10 a jugarse en Venado Tuerto en fecha a definir. En la misma sede los Sub 8 se midieron en el 1º Promocional del año en encuentros dignos de camaradería y compañerismo, elevando su conducta en este deporte como el mejor ejemplo a seguir.

Resultados Abierto Sub 10:

Mujeres: 1ª Matilda Raillon, 2ª Malena Di Pompo y 3ª Gana Mainardi

Varones: 1º Facundo Cristin, 2º Francisco Ramas y 3º Luca Varvello.

Resultados Promocional Sub 8:

1º Pedro Ramas, 2º Justo Ramas y 3º Juan Martín Palacios.

Una cita en Mendoza

Este fin de semana, los menores mejor ubicados en el ranking nacional tuvieron una cita en el Cosat e ITF de Mendoza, ambas competencias otorgan unidades para el escalafón internacional. Hasta allí llegaron muchos de los jugadores que representan a la FST que además de obtener excelentes resultados, muchos de ellos se trajeron el trofeo en juego a casa.

Pilar Da Silva se consagró campeona en singles y dobles en Sub 14 damas, en tanto que en la misma categoría Sofía Gabilanes alcanzó las semifinales en individuales. En varones, Juan Ignacio Assi llegó a semifinales de singles y fue campeón de dobles junto con Manuel Paniagua, por su parte Tomás Herrera logró meterse en los cuartos de final de singles.

ITF J100: En mujeres Sub 18, Luana Cáceres se metió en cuartos de final de singles y Tomas Ré hizo semifinales en individuales.

Entre las actuaciones destacadas de la gira Cosat también encuentra la de Tomás Calvo Enseñat, quien alcanzó la final de dobles en Sub 16 en la etapa del certamen que se disputó en Chile.

“Fue una gran semana para el tenis de menores, en primer lugar por la cantidad de torneos que se pudieron llevar adelante para todas las edades y niveles y en segundo lugar por el gran número de inscriptos que convocó cada una de ellas”, destacó el presidente de la FST, Jorge Capella y agregó: “Además, de las competencias que se desarrollaron en la región, hubo gran representación de nuestros jugadores en las fechas internacionales de Cosat e ITF que se llevaron adelante en Mendoza, con muy buenas actuaciones. Así que como institución estamos muy orgulloso del trabajo que se viene llevando adelante profesores y entrenadores en las escuelas, clubes y centros de entrenamientos, sin dejar de tener en cuenta el apoyo que padres, familiares o allegados le brindan a cada jugador”.