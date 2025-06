Tenis: los chicos repartieron el sello de la Federación Santafesina

Los menores que disputan los regionales lo hacen en todas las categorías de varones y mujeres que van desde Sub 10 a Sub 18, en las modalidades de singles y dobles. La elección de la sede en la que participan responde a distintos factores que son evaluados por los propios jugadores, sus entrenadores y familias: la conformación de los cuadros, la distancia a recorrer, los costos del viaje y la logística en general.

En Villa María, en varones Sub 10: Facundo Cristín se consagró campeón en singles, mientras que en Sub 12 Pedro Robles también subió a lo más alto del podio en individuales y dobles. En Sub 14, Manuel Paniagua obtuvo el primer puesto en singles, así como también en dobles junto con Juan Ignacio Assi, quien a su vez fue finalista en individuales. En Sub 16 Gregorio Boubila fue finalista de singles y Juan Ignacio Schwank alcanzó los cuartos de final en la misma modalidad. En Sub 18, Francisco Formica fue semifinalista de singles y finalista de dobles con Gaspar Macoritto, quien a su vez llegó a cuartos de final en individuales y Santiago Bertino logró meterse en semifinales.

Las Mujeres de la Federación Santafesina de Tenis

Por el lado de las mujeres, Matilda Raillon se coronó campeona singles y en Sub 12 mientras que Margarita Uviedo también se quedó con el primer puesto en singles y dobles. Por su parte Catalina Tion alcanzó las semifinales en individuales. En Sub 14 Sofia Gabilanes quedó en lo más alto del podio en singles y dobles junto con Zaira Martínez quien a su vez hizo semifinales en individuales, al igual que Sara Schwank. En Sub 16, Valentina Gallucci llegó a cuartos de final.

En Concordia, en mujeres Sub 12, Luz Villarruel salió campeona de singles y dobles y Tahlita De Oliveira alcanzó las semifinales en individuales. En Sub 14 Ana Vallejos fue finalista de singles y campeona en dobles, mientras que Delfina Marshall logró las seminales de singles y fue finalista en dobles con Delfina Duluc. En Sub 16 Clara Santos fue finalista en individuales y campeona de dobles y en Sub 18 Martina Villarruel fue la ganadora del cuadro de singles y dobles.

Por su parte, los varones en Sub 12 Tizziano Valerio fue finalista de single y de dobles junto con Juan Bettiol, quien a su vez hizo semis de individuales. En Sub 14, Tomás Herrera fue campeón de singles y en dobles con Darian Silva, quien también se metió en la final de singles. En Sub 16 Gerónimo Oliva fue semifinalista de singles, mientras que Agustín Di Fulvio y Benjamín Saura Don, alcanzaron los cuartos de final en la misma modalidad. En Sub 18 Bautista Marcelloni se consagró campeón en singles y en dobles junto con Salvador Ferrer, quien además final en singles, por su parte, Tobias Dri y Santiago Jaime alcanzaron cuartos de final en singles y final de dobles.

La competencia en San Luis

En San Luis, en mujeres Sub 12, Emma Barinio alcanzó la final singles y dobles, en tanto que Santina Polverini se metió en semifinales de individuales y subió a lo más alto de podio en dobles. En Sub 14, Martina Barberis logró los cuartos de final en singles.

Mientras qué, en varones, en Sub 16 Antonio Nadal alcanzó las semifinales de singles y Rafael Nadal se metió en cuartos de final. En Sub 18 Agustín Zarantonello logró cuartos de final de singles y fue campeón de dobles.

En Mar del Plata, en Sub 12, Felicitas Belbuzzi salió campeona de singles y dobles y en Sub 14 Felicitas Oderda llegó a cuartos de final en individuales. En varones Sub 16 Tomás Bora llegó a cuartos de final de singles.