"Tengo ganas de que ya sea el clásico", sentenció Zampedri

La lógica indica que afrontará su primer clásico defendiendo los colores de Central. Fernando Zampedri llegó hace más de un año a Arroyito. Sin embargo, el último derby no pudo estar en el Gigante por un error de interpretación de los dirigentes canallas sobre el reglamento (ver aparte). En consecuencia, el atacante terminó viendo primero y disfrutando después la victoria ante Newell's en el Gigante prácticamente como un hincha más. No obstante, ahora espera que el destino no le juegue otra mala pasada y pueda salir en la foto principal el próximo jueves 1 de noviembre en cancha de Arsenal para enfrentar al eterno rival, por los cuartos de final de la Copa Argentina. "Tengo ganas de que ya sea el partido. O en lo posible que sea mañana (hoy) o pasado (mañana)", expresó el entrerriano con mucha ansiedad en diálogo con Ovación luego de haber dejado atrás la práctica auriazul de cara el partido ante Patronato en Paraná.

"Hay muchos deseos de afrontar el clásico, pero por lógicas razones tenemos que esperar unos días más", agregó Fernando dejando de lado el deseo y basándose en la realidad que envuelve a todos los protagonistas que animarán el encuentro más pasional del territorio nacional.

¿Cómo te cayó que el clásico será a puertas cerradas y lejos de la ciudad?

Lamentablemente nos tocó eso y hay que aceptarlo. Lógicamente me hubiese gustado jugar con la cancha colmada con los colores azul y amarillo, pero no podrá ser. Creo que para todos será feo jugarlo así, aunque es algo que escapa a los jugadores.





¿Cambia en algo que se juegue así?

No, para nada. Es un clásico y hay que ganarlo. Acá hay una responsabilidad y debemos asumirla como tal.





¿Coincidís con Ortigoza, quien dijo que será como un entrenamiento pero con ropa oficial?

Ni hablar, totalmente. Será una práctica con camiseta y pantalón oficiales. Aunque a la vez, se trata de un clásico y no porque nos toque jugar a puertas cerradas deja de ser importante. Todo lo contrario. Al menos para nosotros. Tomamos el clásico como algo súper importante. Por eso buscaremos ganarlo.





¿Te pasó en tu carrera jugar un derby afuera de Rosario y sin gente?

No, jamás. Y te digo que será raro para todos. Se escuchará todo lo que nos decimos porque no habrá nadie en las tribunas. Será una experiencia extraña.





¿Viste algo de Newell's?

Vi el partido que jugaron contra Estudiantes. También analizamos muchas cosas. Y en base a eso buscaremos lastimarlos donde ellos tengan más déficit.





¿Se puede jugar bien contra Patronato sabiendo que a los cuatro días tendrán que disputar el clásico, que además de todo lo que representa será por una eliminatoria?

En el grupo hablamos de este partido de manera inconsciente porque todos sabemos lo que representa un derby en esta ciudad. Pero a la vez buscamos concentrarnos en Patronato porque realmente tenemos que ir a Paraná y volvernos con los tres puntos porque los necesitamos para seguir creciendo en la Superliga.





¿Cómo tomás que ante la baja de Ruben por lesión vas a ser el principal referente de área?

Más que nada con tranquilidad. Sabiendo que debemos estar concentrados durante todo el partido por lo que genera el clásico. A la vez debo confesar que tengo muchas ganas de estar y jugar este partido ante Newell's. Tengo muchas ganas de hacerle bien al grupo y ojalá nos vaya bien en cancha de Arsenal.





¿Llegás bien al clásico teniendo en cuenta que te infiltraste para prácticar?

Sí, por suerte ahora estoy bien y el tobillo no me molesta. Es verdad todo eso, pero a la vez si me infiltré varias veces es porque así lo decidí en su momento. Siempre quiero estar en el equipo y desde el lugar que me toque. Pero me quedo con que esta semana entrené normal, sin ninguna venda ni nada por el estilo. Estoy muy cómodo. Espero este partido con muchas ganas.





Una buena racha personal

Para Fernando Zampedri, el partido en Paraná también es de suma relevancia. El goleador canalla sentenció que "estamos muy bien. Los ánimos son diferentes pese a que no se consiguió un triunfo ante Boca. Pero estamos muy bien y eso es lo que cuenta". Mientras que también dejó claro el deseo que "ahora habrá que ganarle a Patronato. Lo necesitamos y para nosotros es muy importante volver al triunfo". Las estadísticas no favorecen a Central en suelo entrerriano. Sin embargo, el atacante confesó que "jugué varias veces en esa cancha por la B Nacional y siempre me fue bien, más allá de que la vez pasada no nos fue como deseábamos. Pero espero que el domingo (mañana) podamos ganar".





Se lo perdió por un error interno

El legajo del caso Zampedri y su pasada ausencia ante la Lepra en el Gigante es contundente. Marca que hubo un yerro de interpretación por parte de los directivos auriazules. Como el partido entre Independiente y Central, válido entonces por la 11ª fecha de la Superliga, fue postergado y reprogramado tras el pedido oficial que hicieron desde Avellaneda por haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, se terminó dictaminando que el delantero fuera sancionado igual por el tribunal de disciplina de la AFA con una fecha de suspensión. Por esa sencilla razón terminó viendo junto a su familia desde las plateas el gran triunfo frente a Newell's con su reemplazante Germán Herrera.