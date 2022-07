Taffarel: "Estoy orgulloso de estos chicos, de ser formador y de pertenecer a Newell's"

El entrenador leproso continuó: “Quiero destacar lo de Francisco Sciarini. Hicimos una apuesta fuerte con un arquero de 16 años y lo pusimos en un clásico de reserva. No cualquiera se atreve a hacer algo así Corre por nuestra cuenta como cuerpo técnico de ponerlo. Además mostró una personalidad bárbara. Se recuperó después del gol que nos hicieron, luego tapó un mano a mano, tuvo dos apariciones excelentes y descolgó un centro dificilísimo. Me da mucha seguridad al igual que Franco Herrera y Felipe San Juan. El arco de Newell’s está protegido por mucho tiempo”.

Finalmente dijo: “En lo personal me llena de orgullo este grupo de chicos, ser parte de Newell’s hace casi 25 años, formar jugadores y pasarle lo que uno siente. En definitiva un equipo termina siendo lo que es el técnico. En todos estos años que estoy acá no hice más que trabajar para el club. Es una forma de devolverle a Newell’s todo lo que hizo por mí. Me hizo crecer como persona y jugador. Me da mucha satisfacción entregarle al técnico de primera un jugador lo más completo posible”.