Todas las miradas de la semana de Central puestas en la recuperación de sus dos goleadores

Ángel Di María arrastra una molestia en zona de aductores y Gastón Ávila un golpe en el tobillo. Para la última del torneo Clausura vuelve Ibarra en Central

El momento de dejar la cancha y que entre Julián Fernández. Di María no aguantó todo el partido en la visita a Junín.

Central empezó a desandar el camino que lo depositará en la última fecha del torneo Clausura , donde lo que más le importa será la definición de la tabla anual, esa que el año pasado le dio un título y generó tanta polémica, porque se otorgó luego de consumado el hecho. Y la incógnita de Jorge Almirón pasará por la recuperación de jugadores muy importantes: nada menos que sus goleadores, Ángel Di María y Gastón Avila .

El equipo de Almirón aún tiene chances y por eso el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante será de vital importancia. Claro, a nadie se le ocurre que no le ganará al equipo cordobés , descendido hace varias fechas y donde solo le ganó al otro que bajó a la Primera Nacional, Aldosivi, en las últimas ocho jornadas, perdiendo en las siete restantes. Pero los partidos hay que jugarlos.

Avila fue el autor de los dos goles en el último partido en Junín, donde Central venció a Sarmiento 2 a 1 . Pero antes de marcar el segundo en tiempo adicional, recibió un planchazo en el tobillo derecho, por el cual le realizaron estudios. Si bien el cuerpo médico difundió esta información, no se dio a conocer los resultados, pero se entiende de que solo se trata de un golpe, por lo que una semana de recuperación es más que suficiente para estar en condiciones aceptables de jugar.

El que más dejó dudas es Di María. Hace rato que el emblemático volante ofensivo o delantero canalla viene arrastrando una pubialgia y en Junín se lo vio disminuido físicamente. Es más, después de ensayar un pase largo para Jaminton Campaz, se tiró en el piso, fue sustituido y se quedó en el banco con una bolsa de hielo en el aductor izquierdo.

Sin parte médico por Ángel Di María

En este caso no hubo informe médico, pero habrá que ver si se decide que juegue o bien preservarlo para lo que será la semana siguiente el inicio de los octavos de final del Clausura.

Por supuesto que el partido ante el Estudiantes riocuartense puede consagrar campeón a Central y a nadie se le pasa por la cabeza de que sea con Di María afuera de la cancha, pero también hay una realidad de que no se depende de sí mismo, de que el jugador quedó tocado en Junín y de que la competencia grande seguirá.

Por eso, la presencia de Di María se seguirá con atención durante la semana y sobre todo las sensaciones que transmitirá. Nadie mejor que él para saber si debe jugar o bien parar.

Un retorno esperado en Central

El que sí está para volver y representa una gran noticia para Central es Franco Ibarra, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas en el último partido. Todo hace pensar que hará el doble 5 junto al chileno Vicente Pizarro.

Habrá que ver si Alan Rodríguez, que lo reemplazó en Junín, sale o sigue por Di María. Además, si Franco Cervi continúa entre los once. Mientras Giovanni Cantizano seguiría afuera, lo mismo que Federico Navarro.

Varias incógnitas y la necesidad de ganarle a los de Río Cuarto, con el oído en otras canchas.