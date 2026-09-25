Juegos Suramericanos, día 13: con la final de fútbol masculino, la agenda completa de los rosarinos

El viernes 25 de septiembre se definen diversas disciplinas en todas las sedes, aunque Rosario concentra gran parte de la actividad deportiva

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La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su recta final con una jornada cargada de definiciones. Este viernes 25 de septiembre, penúltimo día de competencia, la delegación argentina tendrá representantes en finales y semifinales de distintas disciplinas.

La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la noche en las sedes de Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela, con competencias individuales y por equipos.

Entre los principales atractivos del día estará la final de fútbol masculino , con Argentina frente a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, y la final del voley masculino , con la selección nacional que se medirá ante Chile desde las 19. También habrá definiciones en atletismo, tenis, tiro con arco, polo acuático y squash.

10:15: Guillermina Cossio.

4 x 400 metros femenino - Final

19:30: Guillermina Cossio.

Fútbol - Estadio Marcelo Bielsa de Newell's

Partido por la medalla de oro

15:00: Argentina vs. Paraguay.

Franco Domínguez Ávila.

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Polo acuático - Centro Acuático Provincial

Semifinal femenina - Partido 2

15:00: Argentina vs. Colombia.

Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.

Semifinal masculina - Partido 2

19:30: Argentina vs. Colombia.

Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

Squash - La Rural, Nave C

Semifinal masculina por equipos

14:00: Robertino Pezzota.

Tenis - Hipódromo Óvalo

Individual masculino - Semifinal

No antes de las 11:30.

El rosarino Luciano Ambrogi vs. Lautaro Midón.

Dobles femenino - Final

No antes de las 14:30.

Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi vs. Jimar Gerald y Antonia Vergara (Chile).

Dobles mixto - Final

No antes de las 14:30.

Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs. Fernanda Labraña y Matías Soto (Chile).

Tiro con arco - Hipódromo Óvalo

Equipos mixto recurvo - Cuartos de final

9:20: Argentina vs. Perú.

Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Semifinal

9:45: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el bronce

11:05: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el oro

11:27: Alma Pueyo López.

Recurvo individual femenino - Medalla de bronce

15:00: Alma Pueyo López vs. Isabelle Estevez (Brasil).

Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, pero requiere la descarga del QR del Fan Fest. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada escenario.

Además, las pantallas instaladas en los Fan Fest permitirán seguir los partidos de Las Leonas y Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, para quienes no hayan adquirido previamente una entrada.

La organización aclaró que la programación puede presentar modificaciones. Por eso, recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial santafe2026.ar antes de asistir.