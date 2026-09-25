La Capital | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos, día 13: con la final de fútbol masculino, la agenda completa de los rosarinos

El viernes 25 de septiembre se definen diversas disciplinas en todas las sedes, aunque Rosario concentra gran parte de la actividad deportiva

25 de septiembre 2026 · 08:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Marcelo Bustamante / La Capital

La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su recta final con una jornada cargada de definiciones. Este viernes 25 de septiembre, penúltimo día de competencia, la delegación argentina tendrá representantes en finales y semifinales de distintas disciplinas.

La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la noche en las sedes de Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela, con competencias individuales y por equipos.

Entre los principales atractivos del día estará la final de fútbol masculino, con Argentina frente a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, y la final del voley masculino, con la selección nacional que se medirá ante Chile desde las 19. También habrá definiciones en atletismo, tenis, tiro con arco, polo acuático y squash.

La agenda de los rosarinos este viernes 25 de septiembre

Atletismo - CARD de Santa Fe

4 x 100 metros femenino - Final

  • 10:15: Guillermina Cossio.

4 x 400 metros femenino - Final

  • 19:30: Guillermina Cossio.

Fútbol - Estadio Marcelo Bielsa de Newell's

Partido por la medalla de oro

  • 15:00: Argentina vs. Paraguay.
  • Franco Domínguez Ávila.

>> Leer más: La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

Polo acuático - Centro Acuático Provincial

Semifinal femenina - Partido 2

  • 15:00: Argentina vs. Colombia.
  • Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.

Semifinal masculina - Partido 2

  • 19:30: Argentina vs. Colombia.
  • Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

Squash - La Rural, Nave C

Semifinal masculina por equipos

  • 14:00: Robertino Pezzota.

Tenis - Hipódromo Óvalo

Individual masculino - Semifinal

  • No antes de las 11:30.
  • El rosarino Luciano Ambrogi vs. Lautaro Midón.

Dobles femenino - Final

  • No antes de las 14:30.
  • Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi vs. Jimar Gerald y Antonia Vergara (Chile).

Dobles mixto - Final

  • No antes de las 14:30.
  • Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs. Fernanda Labraña y Matías Soto (Chile).

Tiro con arco - Hipódromo Óvalo

Equipos mixto recurvo - Cuartos de final

  • 9:20: Argentina vs. Perú.
  • Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Semifinal

  • 9:45: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el bronce

  • 11:05: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el oro

  • 11:27: Alma Pueyo López.

Recurvo individual femenino - Medalla de bronce

  • 15:00: Alma Pueyo López vs. Isabelle Estevez (Brasil).

Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, pero requiere la descarga del QR del Fan Fest. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada escenario.

Además, las pantallas instaladas en los Fan Fest permitirán seguir los partidos de Las Leonas y Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, para quienes no hayan adquirido previamente una entrada.

La organización aclaró que la programación puede presentar modificaciones. Por eso, recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial santafe2026.ar antes de asistir.

Noticias relacionadas
La alegría de Brenda Ruiz Díaz tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos, junto a su entrenador de taekwondo.

El jueves trajo una nueva medalla rosarina en los Juegos Suramericanos y fue del taekwondo

Pedro de Haro se colgó la medalla de oro en Rosario con los Pumas seven.

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

La apertura de los Juegos Suramericanos 2026 se realizó el 12 de septiembre.

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela

Capi, la estrella de los Juegos Suramericanos, fue al Vilela a repartir abrazos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Lo último

Juegos Suramericanos, día 13: final de fútbol masculino y agenda completa de los rosarinos

Juegos Suramericanos, día 13: final de fútbol masculino y agenda completa de los rosarinos

Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

A más de un mes para la llegada del sumo pontífice a Argentina, en la ciudad hay lista de espera para ir a verlo
Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Por Carina Bazzoni
Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Lacunza: Hay un electorado huérfano en busca de un liderazgo

Por Mariano D'Arrigo
Política

Lacunza: "Hay un electorado huérfano en busca de un liderazgo"

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Pádel: apartaron a una argentina por un comentario antisemita en redes sociales

Pádel: apartaron a una argentina por un comentario antisemita en redes sociales

Ovación
Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Federico Navarro, el soldado que está siempre listo y vuelve a tener una chance como titular

Federico Navarro, el soldado que está siempre listo y vuelve a tener una chance como titular

Croissant mágico: los fanáticos de Colapinto pasaron de insultar a Gasly a elogiarlo con ironía

"Croissant mágico": los fanáticos de Colapinto pasaron de insultar a Gasly a "elogiarlo" con ironía

Policiales
Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

La Ciudad
La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela
Juegos Suramericanos

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear
Policiales

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta
Policiales

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas
Policiales

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza
Policiales

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina
Información General

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas
Ovación

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 
Juegos Suramericanos

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"