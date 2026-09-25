Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó 10° en una buena FP3 pero a casi un segundo de su compañero de Alpine, que fue 6°. A las 9 clasifican en Bakú.

El Alpine número 43, por las calles de Bakú. Franco Colapinto busca sumar puntos de nuevo.

Franco Colapinto cumplió el último ensayo antes de la clasificación de Bakú y sembró expectativas con el Alpine, sobresaliente en manos de Pierre Gasly, que quedó sexto. A las 9 será la hora de la verdad del sábado, para el GP de Azerbaiyán que se largará a las 8 del sábado, por Fox Sports y Disney+.

Max Verstappen fue el mejor de la FP3 y Gasly marcó su tiempazo en el último intento metido en el rebufo de varios que lo precedían. Colapinto lo hizo circulando solo.

Y lo curioso fue que tanto los Alpine como varios, hicieron sus mejores intentos con goma de cinco vueltas y no en el primer intento, todo en un mediodía en Bakú de mucho viento que se replicaría en clasificación.

Cinco minutos después de iniciada la tanda, fue Gasly el que abrió la pista y marcó con medias un tiempo muy alto: 1m 50,582s, que luego bajaría a 1m 48,295s y a 1m 47,714s.

Colapinto marcó 1m 51,889s, hizo un nuevo intento lento y se fue a boxes.

Los Racing Bulls y los Audi, con gomas blandas, fueron más lentos que Gasly que sobre los 20' de ensayo seguía adelante. Hasta que Hamilton lo bajó en 1,5s.

Cuando el argentino volvió a pista lo hizo con las mismas gomas medias y mejoró lo de Gasly 1m 47,180s. El francés apenas mejoraba lo suyo y se iba a boxes. Entonces 1m 45,093s era lo más rápido, de Hamilton.

Colapinto enfriaría una vuelta y volvería a bajar a 1m 46,750s, a 1,7s de Antonelli, que también con medias hacía el mejor tiempo: 1m 45,046s, sobre media hora de ensayo.

De nuevo el argentino bajaría su registro con la misma goma, en 1m 46,694s, superando a Bearman con blandas y en el noveno puesto. Russell bajaba todo a 1m 44,715s con medias, con la pista cada vez mejor.

Por entonces varios se salieron de pista a las escapatorias, como Hamilton, Verstappen, Leclerc, Lawson, Antonelli, Stroll y Albon, sin golpearse.

Gasly bajaría apenas el tiempo de su compañero: 1m 46,413s, con Colapinto informando que algunas de las numerosas hojas que se paseaban por el circuito se le habría metido en algún conducto de aire.

Recién a 20' del final empezaron a salir con gomas nuevas para hacer un simulacro de clasificación. Russell pondría 1m 44,177s como el primero en marcar, mejor que Antonelli. Al toque mejoraría el británico a 1m 44,021s.

Colapinto marcaría su tiempo con gomas blandas en 1m 46,007s, con Gasly atrás en 1m 46,116s.

En el segundo tiempo de ambos, Gasly marcaría 1m 45,276s y Colapinto 1m 45,635s, 9° y 11° con un sorpresivo Sainz en el medio. Verstappen era el único en bajar el 1m 44s: 1m 43,932s.

Habría tiempo para una vuelta más y Gasly metería un tiempazo de 1m 44,637s para ser sexto aprovechando el rebufo de varios autos y Colapinto también mejoría pero lejos del francés: 1m 45,592s, a casi un segundo del francés en el 10° lugar final.

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Los tiempos de la FP2

FP2 CLASSIFICATION



Russell makes the perfect start after topping both practice sessions on Thursday #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QocpQiPEXS — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

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Los tiempos de la FP1