Argentino estuvo muy cerca pero no se le dio. Perdió en la lotería de los penales con Real Pilar luego de sufrir con ellos durante los 90' en los que aguantó el 0 a 0 con uno menos y no pudo alcanzar la soñada final por volver a la C, que hubiera sido ante Liniers (0-0 ante Centro Español tras el 2-0 de ida), justo el rival que lo mandó a la D en 2010. Encima, la mala actuación del árbitro Edgardo Zamora lo condicionó. Echó a Nazareno Bartomioli al final del primer tiempo. Antes cobró un penal inexistente al local que Rodríguez atajó. Y a los 91 ignoró uno para los salaítos.

La primera etapa comenzó a pedir del dueño de casa. Manejó las acciones y contó con cinco situaciones claras pero chocó con la soberbia actuación de Lucas Rodríguez, quien tapó cuatro remates peligrosos. Y la más clara fue cuando a los 16’ le atajó un penal al ex Boca Trovento, tras un intento de rechazo de May sobre Chimeli que el juez dijo que fue falta.

Los salaítos pudieron salir del asedio y a los 33’ se aproximaron con un remate cruzado de Camafreita. El resto fue un monólogo de Real Pilar, que careció de ideas para romper el cerrojo que le planteó el albo. Y cuando expiraban las acciones llegó otra sanción dudosa, con la roja a Nazareno Bartomioli por una supuesta patada a Ríos.

Con uno más, el local salió decidido a vulnerar la férrea defensa del albo. Pero los minutos pasaban y la desesperación aumentó. Entonces comenzó a probar con remates de todos lados. Ahí otra vez sobresalió Lucas Rodríguez, quien contuvo tres remates, dos a Chimeli y el restante a Fittaioli.

Y cuando se venía la definición desde los doce pasos, llegó la única incursión salaíta y otra vez apareció en escena el árbitro, quien no sancionó una clara mano penal de de Maraia, tras un remate de Pablo Pereyra Dragicevich. La bronca de todos fue total. Después llegó la definición por penales y Argentino falló. De 4 penales, marró 3 y apenas May convirtió. A Real Pilar le bastó con patear sólo tres para ir a la final. El árbitro lo condicionó pero así y todo tuvo la gran chance desde los doce pasos. Pero todo terminó en una pena máxima.