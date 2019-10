Sigue la venta de entradas para Newell's-Gimnasia, para socios y no socios a través de BoleteriaVip. Para no socios, hay disponibles para tres ubicaciones: generales a $1.500, Tribuna Vieja Amelia a $2.000 y platea superior este a $2.500. El valor de los ingresos para socios no sufrirá cambios con respecto al último partido de local. Platea superior este $400, inferior este $550, tribuna oficial $150 y platea Gerardo Martino $700.