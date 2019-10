"Si hay algo que no funciona, se corregirá"

El nuevo estatuto es hoy una de las mayores críticas que se escuchan en el arco opositor. ¿Es superador?

El nuevo estatuto fue confeccionado por seis agrupaciones que se juntaron durante dos años, hasta que se aprobó. Este estatuto no es de esta comisión directiva. Sin dudas que tiene cosas interesantes y hay otras que habrá que revisar. Si hay algo que no funciona se verá, pero lo que va a pasar el miércoles en la asamblea (sólo votarán los asambleístas) no es por una decisión de esta comisión. (Di Pollina)

¿Con esta nueva forma de voto a través de los asambleístas, el oficialismo no lleva siempre las de ganar?

Es un estatuto que se basa en el de otros clubes y después Vélez hizo lo mismo que nosotros. Este punto en particular fue propuesto por otra agrupación, pero si tengo que dar mi opinión, me parece un espacio interesante, en el que participan distintos actores en representación de la gente. Puede gustar o no el estatuto pero hay un error en achacarle todo a esta comisión directiva. Quizá haya que sentarse de nuevo con las demás agrupaciones y decir "vamos a mejorar esta parte porque no está funcionando bien". (Di Pollina)

Año de gestión

“En el año de gobierno que llevamos nos tocó vivir algo extraordinario, como fue haber salido campeón. Después, lejos de relajarnos, la política fue armarnos bien, pero en el fútbol a veces las cosas no se dan. Creemos que de esto se sale entre todos, tirando hacia adelante, por eso se hizo la inversión y se confió en este cuerpo técnico”, dijo Di Pollina sobre el balance del primer año de gestión como presidente.