Sforza: "Mi sueño es seguir creciendo y poder llegar a la elite"

Un leproso de selección. El volante analizó su presente de confirmaciones y confió que sigue persiguiendo ilusiones de futuro. A los 21 años, alcanzó los 100 partidos con la camiseta rojinegra y rubricó su gran momento con la convocatoria a la selección Sub 23. "Estoy orgulloso de todo lo que me está pasando"

Juan Sforza vivió todo mucho antes que el resto. Por méritos propios se adelantó a su tiempo . Apareció en Newell’s y, de puro atrevido, se propuso el desafío de crecer, aún en tiempos no convenientes para ese tipo de irrupciones. Por talento, por incidencia, y por perseverancia, se adueñó del corazón del mediocampo, se ganó un sitial de referencia en el plantel y, a los 21 años, alcanzó los 100 partidos con la camiseta rojinegra. En esa juventud en estado de máxima pureza, se permite disfrutar de este presente tan prometedor, que se ve rubricado con una convocatoria a la selección argentina Sub 23, que dirige Javier Mascherano, para jugar un amistoso el 9 de septiembre ante Bolivia, con vistas al Preolímpico.

En relación a sus lazos con la camiseta albiceleste, remarcó que “yo siempre me sentí muy cercano a la selección”, y reconoció que “si no llegaba la citación, iba a hacer todo lo posible hasta que llegue”.

Estoy pasando un buen momento, tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístco. Me siento muy bien yo, y muy bien acompañado, eso es clave para mí. Estoy muy orgulloso de todo lo que me está pasando, por haber llegado a los 100 partidos en Newell’s, que es el club del que soy hincha, y donde hice todas las inferiores. Y este llamado de la selección es un premio a todo el esfuerzo que hacemos todos en este club. Porque por suerte hoy me toca ir a mí, pero mañana le puede tocar a cualquiera. Estoy muy contento y agradecido a mi familia que siempre está ahí atrás, y a mis compañeros y al cuerpo técnico, que gracias a ellos yo me puedo destacar dentro de una cancha.

Por tu pasado, ¿te sentís un jugador de selección?

No me sale decírmelo. Yo me siento bien y cada día intento esforzarme con todo lo que está a mi alcance. Eso es lo que me propongo. Es un orgullo que me pasen estas cosas, porque me hacen ver que el camino por el que me estoy manejando es el correcto.

¿De chiquito imaginabas esta carrera que estás haciendo?

Tuve la suerte de ser citado en la sub 15, en la sub 17, en la sub 20 y nunca se me borraron esos recuerdos. Cada vez que juega la selección, o cualquier amistoso o torneo de juveniles, siempre miro y estoy pendiente. Porque siempre me sentí muy cercano a la selección. La verdad es que esperaba esta citación de ahora, y si no llegaba iba a hacer todo lo posible hasta que llegue.

En Newell’s está la figura de Maxi Rodríguez que fue construyendo una gran carrera y también logró identificarse con la selección y se lo reconocen en todos lados. ¿Ese es el modelo al que apuntás? ¿querés tomar esas banderas?

Ojalá sea así. Tuve la suerte de tenerlo de compañero a Maxi y aprendí mucho al lado de él. Siempre me gustó escucharlo y seguir sus pasos sería algo muy lindo. En Newell’s y en la selección hizo una tremenda carrera. Es un orgullo para todo el club tener referentes de ese nivel.

Con toda esa escalera que hiciste en juveniles, ¿te ilusionás con seguir creciendo e insertándote en la selección mayor, en un momento que es campeona del mundo?

Sin dudas. Mi objetivo es seguir creciendo, escalando, y poder llegar a la elite de la elite. Pero todo tranquilo, a su tiempo. Ahora estoy concentrado en Newell’s y en el partido que tenemos que jugar el sábado con Belgrano. Recién después tengo que ir a Ezeiza, y allí me enfocaré en eso.

Quiere meterse en otra copa

Para Sforza, no hay grandes misterios, ni recetas. “Este momento es el resultado de la constancia y del esfuerzo de entrenar al máximo todos los días. Haciendo lo que hay que hacer. Con todos los cuidados. Lo extrafutbolístico influye y tiene que estar todo en sintonía positiva. Por eso, al momento de entrenar siempre estoy predispuesto y entrego el cien por ciento de lo que puedo. Por mí, y por mis compañeros que son lo más importante que tiene el equipo”.

Te tocó pasar buenas y malas, sobre todo en los inicios cuando muchos de los jóvenes que surgían de las inferiores no lograron hacer pie en primera y se quedaron en el camino. ¿Por qué creés que superaste ese proceso y lograste afirmarte?

Siempre los procesos cuestan, sobre todo al principio. Siempre cuesta la adaptación a muchas cosas nuevas. La primera división argentina es muy dura y al comienzo me costó, como a la gran mayoría. Después, sobre todo gracias a los compañeros y a los cuerpos técnicos que tuve, al apoyo de mi familia, y de mucha gente que está detrás mío, pude ir adaptándome. Me fui sintiendo cada vez mejor y ahora llegué a 100 partidos, y siento que sigo creciendo día a día.

En otro momento, te hacían compartir la mitad de la cancha con otro volante. Te tocó mucho con Julián Fernández. Hoy se te ve más cómodo como único cinco. ¿Con Heinze fuiste encontrando tu mejor versión?

Son diferentes jugadores y diferentes planteos de juego. Ahora me estoy sintiendo muy cómodo de la manera que plantea los partidos Gabriel. Antes había otros técnicos, otras ideas de jugar, y si tenía que compartir la cancha también me sentía cómodo. Nunca fue un problema o una limitación para mí. En cualquier esquema, siempre trato de dar lo mejor.

¿Es un tiempo de consolidación o de despegue?

Nunca me puse a pensar eso. Estoy viviendo un año con muchas cosas y todo pasa muy rápido. Estoy disfrutando mucho este momento de consolidación en Newell’s, y de acá para arriba. La idea es mejorar y en algún momento salir para seguir creciendo.

¿Qué análisis hicieron del primer semestre y qué se plantearon para el segundo?

La primera parte del año creo que fue buena, porque jugamos tres competencias y estuvimos competitivos en la liga y en la Sudamericana. En la Copa quedamos afuera con un equipo importante como Corinthians, dando pelea. El objetivo para el próximo torneo es tratar de volver a meternos dentro de una copa internacional. Tenemos que terminar el año lo más arriba posible, y eso nos llevará seguramente a una copa.

Es un torneo corto, ¿con una seguidilla de buenos resultados creen que pueden estar en la pelea?

Eso lo tenemos más que claro y estamos trabajando para eso.

¿Cuándo sentiste que te fuiste adueñando del puesto?

Eso te lo van dando los minutos en cancha. Jugar partido tras partido y sumar confianza. Sintiéndote cómodo con tus compañeros. Y cuando van saliendo bien las cosas, ahí uno, no sé si se adueña de un puesto, pero se va sintiendo mejor. En esos momentos uno puede desplegar todas las características de juego.

Cuando vos no jugás por lesión o tarjetas, el equipo lo siente mucho. ¿Eso te genera una responsabilidad extra?

En este plantel todos estamos capacitados para jugar. Hoy me toca a mí estar en un nivel bueno, pero eso lo consigo por la continuidad de partidos y por la ayuda de mis compañeros. Y, por ahí, a los que les toca entrar no están teniendo esa continuidad que siempre colabora mucho. A mí me ayuda la sumatoria de minutos que estoy teniendo.

¿Cómo es el Gringo como DT?

Es un técnico muy intenso. Está encima nuestro durante todo el día. En lo futbolístico y lo extrafutbolístico. Está en todos los detalles. Nos enseña mucho de los aspectos tácticos y estratégicos, de los cuidados que debemos tener. Siempre nos quiere dar herramientas para que nosotros podamos resolver adentro de la cancha.

¿Qué es lo más importante que les transmitió hasta ahora?

El ser muy profesional. Nos cuenta experiencias suyas, nos muestra cómo es él en el día a día. Con las ganas que le pone a cada entrenamiento. Afronta cada partido con una intensidad increíble. Logra que te identifiques con su idea y con sus formas.

¿Qué te pide en particular?

Me pide mucha intensidad, que siempre intente jugar para adelante, que sea firme en los duelos. Lo mismo que a la mayoría de los muchachos.

Después de la última lesión, se te vio recobrar ritmo en los últimos partidos. ¿Cómo te estás sintiendo?

Me siento muy bien. Había tenido un golpe y nunca es fácil volver de un golpe. Más con todos los partidos que teníamos por delante. Yo quería estar y eso a lo mejor apuró un poco las cosas. Ahora ya estoy nuevamente bien. Siento, otra vez, que le estoy aportando mi granito de arena al equipo. El equipo y el grupo está muy bien, muy comprometido, y eso te de ganas de afrontar lo que venga.

En este mercado hubo muchos rumores de venta. ¿Cómo lo vivís? ¿cuál es tu idea de futuro?

Estoy muy tranquilo. Enfocado totalmente en Newell’s. Siempre en los mercados pasan estas cosas y siempre hay oportunidades dando vueltas. Mi idea es salir para hacerle bien al club y para seguir creciendo. Pero no me desespero por eso. Yo practico, solo pienso en Newell’s, y de lo otro se encarga mi representante.

A Aguirre y a vos los catalogan como las joyas que tiene Newell’s para lograr un buen ingreso. ¿Qué te representa eso?

De chico me pesaba eso un poco más. Estaba más atento a las noticias y me desesperaba un poco más. Pero ahora lo llevo mucho más tranquilo. Con un poco más de experiencia, todo es más sencillo. Hay compañeros que también me transmiten lo que vivieron y eso me sirve mucho. Por suerte tengo una familia que está atrás mío. Y sé que tengo que estar tranquilo y que tengo que seguir entrenando al máximo, disfrutando el día a día. Las cosas vendrán cuando tengan que venir.

Por tus características, ¿preferís algún club o alguna liga en especial para tu futuro?

Mi sueño es ir a Europa y jugar con los mejores y contra los mejores. El equipo puede ser cualquiera. Ese es mi sueño, mi gran motivación. Ojalá lo pueda cumplir.