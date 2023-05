"Sforza está afianzado y es líder por naturaleza"

Es una sensación rara. Desde los once años jugué en Newell’s hasta el año pasado. Fueron muchos años en el club. Soy hincha de Newell’s, y mi familia y mis amigos también. Tengo todo allá en Rosario y obviamente se extraña. Es raro lo que me pasa, pero a la vez estoy contento porque voy a poder ver a mis excompañeros, saludarlos, hablar un rato, y disfrutar del partido, que es lo que hay que hacer.

Sí. Desde chico fui a la cancha. Me tocó la oportunidad de jugar en el Coloso, con la gente, con una cancha que siempre explota. Es uno de los estadios más lindos de Argentina y del mundo. Siempre es lindo jugar ahí.

¿Tenés un recuerdo en particular de Newell’s?

Son muchos, pero en mi cabeza siempre tengo el debut, que fue con Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1, diciembre de 2020). Me tocó hacer un gol y ganamos. Ese fue el recuerdo más lindo que tengo. Después, jugar la Sudamericana (2021), que fue una experiencia muy linda, los viajes. También estar en el clásico que ganamos (1-0 en el Gigante, en 2022). Es mucho lo que pasé y siempre lo recuerdo con cariño.

cingolani.jpg Luciano Cingolani festeja su gol el día de su debut en Newell's, contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Héctor Rio / La Capital

Ese día también hizo su primer gol Juan Sforza, consolidado hoy en el equipo, con quien también compartiste mucho en inferiores, ¿qué opinión tenés de su nivel?

Juani es uno de mis mejores amigos, hablo seguido con él, lo veo muy bien, afianzado, con confianza. Me pone muy contento su presente. Seguramente va a explotar y tendrá mucho recorrido en Newell’s. Ojalá que tenga una carrera excelente porque se lo merece, es un gran pibe y un gran jugador.

Afuera de la cancha parece siempre tranquilo cuando habla, pero adentro se lo ve dando muchas órdenes y en forma enérgica, ¿es así?

Sí, Juani es un líder por naturaleza. Siempre trata de ayudar al compañero y de dar indicaciones para mejorar, siempre de buena manera. También afuera de la cancha es una gran persona y trata de colaborar cuando tenés problemas, como es en el caso de cuando estás medio bajoneado. Siempre da una mano y trata de ayudar. Lo quiero y aprecio mucho.

¿Tuviste alguna charla últimamente con Sforza?

Hace poco coincidimos en un hotel en Buenos Aires los dos planteles. Hablamos bastante, nos sacamos una foto, así que no lo extraño tanto (sonríe). Sigo en contacto con varios, Guille Balzi, Pancho (González) y Gena Rossi.

Durante tu paso por la primera de Newell’s, ¿consideraste en cierto momento que podías llegar a tener regularidad y después no se te dio?

Debuté con Frank Kudelka, hice mi primera pretemporada y desde que arranqué me fue bien, sumé minutos. Con Germán Burgos también tuve muchos minutos. Luego hubo otros entrenadores que no me tuvieron en cuenta. Me tocó jugar mucho en reserva a una edad que no está tan bueno y en la que tenés que tratar de buscar continuidad en otro club, si es que no hay posibilidad en donde uno creció. Lo tomé como aprendizaje, como que así tenía que ser. Al principio me dolió un poco irme porque fueron muchos años, pero hoy pienso en mi carrera que recién está arrancando y en que tengo que dar pasos firmes. Ahora enfocado en Godoy Cruz, que es un club que me brindó la confianza para ir allá y de sumar minutos, así que estoy muy agradecido.

Cuando un futbolista que llega a la primera pierde la chance de jugar más seguido y debe hacerlo en reserva, ¿es difícil asumirlo?

Duele, porque ya hacía dos años que estaba en primera, había tenido muchos partidos, venía teniendo buenos rendimientos. Pero son gustos de los entrenadores, y si a uno no lo tienen en cuenta hay que trabajar para mejorar. Y si no hay oportunidad, como en mi caso, tenés que buscarla en otro lado.

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa de tu carrera?

Llegué en enero, me sumé a la pretemporada y me adapté muy bien la ciudad, con mi novia. Me siento muy cómodo.

En los dos últimos partidos permaneciste en el banco, pero anteriormente venías jugando, ya sea de titular o ingresando, ¿esa clase de oportunidades es lo que esperabas?

Tal cual. Ya desde el primer momento que fui para allá la idea era sumar minutos e ir ganando confianza de a poco, que es lo que estoy haciendo. Busco poder afianzarme en la primera división, que por ahí en Newell’s no tuve tantas oportunidades. Esto es paso a paso, la carrera es muy larga y recién la estoy empezando.

Con la asunción de Daniel Oldrá, tras la salida de Diego Flores, ¿te cambió mucho en lo personal lo que se espera de vos?

Sí, Flores pretendía más que nada la parte defensiva. Teníamos que volver bien atrás los extremos siguiendo a los laterales rivales y eso nos desgastaba mucho físicamente para luego poder atacar con aire. Ahora con Oldrá nos da un poco más de libertad. Obviamente que tenemos responsabilidades defensivas, pero más enfocados en el ataque y en poder lastimar al rival, que es la función más importante de los extremos.

¿Venís jugando por derecha o alternás de punta?

En los entrenamientos alternamos, probando distintas alternativas, pero en los partidos mayormente estoy entrando por derecha. Oldrá pretende más los desbordes y los centros, que es el mayor fuerte mío.

Llegan bien, con un invicto de ocho partidos, ¿a qué se debe?

Estamos teniendo regularidad. De local somos más fuertes que de visitante, donde nos cuesta más. Tenemos una idea de juego clara, la entendemos, la entrenamos y en los partidos nos está saliendo. Estamos contentos y con la cabeza puesta en seguir de esta manera.

¿Cómo te imaginás el partido?

Newell’s siempre trata de ser protagonista, más en el Coloso, tiene el manejo de la pelota. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego. Veo un partido abierto, con muchas situaciones. Tenemos jugadores explosivos arriba, de buenos contraataques. Imagino a Newell’s teniendo la pelota en tres cuartos y nosotros tratando de robar y atacar rápido.