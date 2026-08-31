La Capital | Ovación | Messi

El emotivo video que compartió Messi tras retirarse de la selección argentina

El astro rosarino publicó un clip con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti y un recorrido por sus momentos más memorables con la Albiceleste

31 de agosto 2026 · 13:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi se despidió de la selección argentina y cerró su camino en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina y cerró su camino en la final del Mundial 2026.

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial. A sus 39 años, el astro rosarino marcó el punto final a su recorrido con la Albiceleste con una carta sincera y cargada de emoción, que pocos minutos más tarde la acompañó con un video que hará llorar a muchos.

A través de su cuenta personal de Instagram, el 10 publicó su mensaje de despedida de la selección y el video con imágenes suyas con la celeste y blanca a lo largo del tiempo, desde su difícil debut en un amistoso ante Hungría hasta la final del Mundial 2026 ante España del pasado 19 de julio.

La musicalización de este video no podría ser otra. Con “Brindis”, de Soledad Pastorutti, Messi acompañó varios de sus momentos más fuertes con la selección argentina, así como también imágenes de los hinchas durante los festejos por la coronación en la Copa del Mundo 2022, su más grande alegría.

“Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida”, dice la canción.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El legado eterno de Messi

El legado de Messi con Argentina será eterno. Más allá de los seis mundiales disputados, con una Copa del Mundo levantada, y sus 207 partidos disputados, con 125 goles que quedarán en la historia, el 10 confirmó su retiro, y esta vez será definitivo.

>> Leer más: Messi se retiró de la selección argentina: qué dice la carta de renuncia

Si bien continuará desplegando su magia en las canchas con Inter Miami, al menos por un tiempo más, este anuncio pone fin a más de 20 años de un vínculo inigualable, que atravesó todas las emociones posibles y que concretó su más grande hazaña aquel 18 de diciembre de 2022 en Qatar, donde Lionel anotó nada más ni nada menos que dos goles.

El retiro de Messi de la selección dará paso a una nueva etapa, en principio bajo el mando de Lionel Scaloni hasta diciembre, en la que otros jóvenes talentos ocuparán su lugar, pero con la imagen del rosarino presente desde las tribunas.

Noticias relacionadas
Di María fue compañero de Leo hasta la Copa América 2023.

Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

Lionel Messi, con la medalla del subcampeonato y las lágrimas. Fue su último partido en un Mundial.

Qué dice la carta de renuncia de Messi a la selección argentina

Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando”.

Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me llevo momentos inolvidables"

Lionel Messi fue ovacionado en Inter Miami.

El póker ganador de Messi: los cuatro golazos del rosarino para el triunfo de Inter Miami

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Lo último

Milei aseguró que Argentina tiene las condiciones para recibir a la F1 en el Congreso de la FIA

Milei aseguró que "Argentina tiene las condiciones para recibir a la F1" en el Congreso de la FIA

Villa Gobernador Gálvez será sede del pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026

Villa Gobernador Gálvez será sede del pre selectivo para el Campeonato Nacional de Zamba 2026

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Pampa Energía bajó la persiana en Puerto San Martín: 100 empleos perdidos y alarma por la industria

La única fábrica de caucho sintético del país dejó de operar tras semanas de conflicto. El gremio advirtió por el avance de las importaciones y un escenario “sombrío” para la industria petroquímica santafesina.

Pampa Energía bajó la persiana en Puerto San Martín: 100 empleos perdidos y alarma por la industria
El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar
La Ciudad

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Ovación
Ovación

La Justicia definió que Ever Banega no podrá salir del país por no pagar cuota alimentaria

La Justicia definió que Ever Banega no podrá salir del país por no pagar cuota alimentaria

El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

Di María a Messi tras el retiro de la selección: El mejor de la historia

Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

Policiales
El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

La Ciudad
Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque
La Ciudad

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo
Agro

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario
La Ciudad

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo
Economía

Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %
Economía

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina
La Ciudad

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario
Policiales

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída
Economía

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída

Newells: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes
Ovación

Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Tengo muchas ganas de jugar el clásico, dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

"Tengo muchas ganas de jugar el clásico", dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente
Policiales

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio
La Ciudd

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS
La Ciudad

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS