El emotivo video que compartió Messi tras retirarse de la selección argentina

El astro rosarino publicó un clip con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti y un recorrido por sus momentos más memorables con la Albiceleste

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial . A sus 39 años, el astro rosarino marcó el punto final a su recorrido con la Albiceleste con una carta sincera y cargada de emoción, que pocos minutos más tarde la acompañó con un video que hará llorar a muchos .

A través de su cuenta personal de Instagram, el 10 publicó su mensaje de despedida de la selección y el video con imágenes suyas con la celeste y blanca a lo largo del tiempo , desde su difícil debut en un amistoso ante Hungría hasta la final del Mundial 2026 ante España del pasado 19 de julio.

La musicalización de este video no podría ser otra. Con “Brindis”, de Soledad Pastorutti , Messi acompañó varios de sus momentos más fuertes con la selección argentina , así como también imágenes de los hinchas durante los festejos por la coronación en la Copa del Mundo 2022, su más grande alegría.

“Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida”, dice la canción.

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El legado eterno de Messi

El legado de Messi con Argentina será eterno. Más allá de los seis mundiales disputados, con una Copa del Mundo levantada, y sus 207 partidos disputados, con 125 goles que quedarán en la historia, el 10 confirmó su retiro, y esta vez será definitivo.

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Si bien continuará desplegando su magia en las canchas con Inter Miami, al menos por un tiempo más, este anuncio pone fin a más de 20 años de un vínculo inigualable, que atravesó todas las emociones posibles y que concretó su más grande hazaña aquel 18 de diciembre de 2022 en Qatar, donde Lionel anotó nada más ni nada menos que dos goles.

El retiro de Messi de la selección dará paso a una nueva etapa, en principio bajo el mando de Lionel Scaloni hasta diciembre, en la que otros jóvenes talentos ocuparán su lugar, pero con la imagen del rosarino presente desde las tribunas.