Gimnasia de Mendoza es líder: goleó a Independiente, incluso sin festejos de Módica

El conjunto de Darío Franco ganó 3 a 0 y es el único puntero de la zona de Newell's. El gol de la apertura fue del exmediocampista de Newell's Esteban Fernández

Esteban Fernández, de Gimnasia de Mendoza y que jugó en Newell's, celebra su gol.

Independiente sufrió una dura derrota frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza , único puntero de la zona A que integra Newell's. El equipo que dirige Darío Franco logró una gran victoria por 3 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Pese al amplio marcador, el goleador de Gimnasia de Mendoza y del torneo , Agustín Módica, no señaló ninguno de los tantos. Aunque estuvo cerca de hacerlo, para ratificar un gran presente.

Los goles del conjunto mendocino se repartieron entre Facundo Lencioni, autor de 2 grandes conquistas, y Esteban Fernández, exvolante creativo de Newell's, que estuvo a préstamo entre 2023 y 2024 , con 9 partidos y 2 goles (a Mildand, por la Copa Argentina 2024).

Con la victoria, Gimnasia de Mendoza (15 punto) se convirtió en el líder de la zona A. Lo siguen Vélez e Instituto (13), y Defensa y Justicia (11), que este lunes jugará con Platense).

Más atrás se encuentran Unión, Newell's, que visitará a Estudiantes este lunes, Independiente y Boca (10).

Hasta allí son los ocho equipos que están clasificando a la fase final del torneo.

Con pasado en Central y Newell's

La campaña de Gimnasia de Mendoza es sorprendente de la mano de Franco, que tuvo entre los titulares a los ex-Central Módica, Tomás O'Connor y Matías Recalde (no llegó a debutar en la primera auriazul) y a los ex-Newell's Luciano Cingolani y Esteban Fernández.

Independiente jugó su segundo partido con el entrenador Jadson Viera. La anterior presentación también fue de local y no pudo contra otro mendocino, Independiente Rivadavia. Igualó sin goles.

Ni siquiera tuvo la satisfacción del debut de Ezequiel "Chimi" Ávila, quien ingresó en el segundo tiempo. La caída fue muy dura y todo lo demás quedó de lado.