Sebastián Ribas llega a Arroyito y trae sus goles

Después de tantas negociaciones que no prosperaron, en Central nadie se atrevía a confirmar que la llegada de Sebastián Ribas era un hecho y que estaba a punto de transformarse en refuerzo canalla. Por eso tuvo que transcurrir el día y ya entrada la noche fuentes allegadas a la negociación le confiaron a Ovación que ese principio de acuerdo que había entre Central y Lanús se cerró definitivamente y no sólo eso, sino que mañana mismo el futbolista estará en Rosario para realizar la revisión médica pertinente. De esta forma, el equipo canalla suma el cuarto refuerzo (ya llegaron Ciro Rius, Diego Zabala y Emanuel Brítez) para Diego Cocca. El arribo del atacante será a préstamo por un año, con opción de compra.

Las voces que se escucharon estos últimos días en ciertos aspectos resultaron antagónicas. Es que mientras en Central alguien hablaba de “pasos adelante”, desde Lanús, el presidente Nicolás Ruso advirtió que la negociación por Ribas “no está ni empezada”. Ayer, después de algunas charlas más lo que trascendió es que el acuerdo de palabra finalmente se dio y que sólo restaban detalles. Esos detalles eran justamente los términos del pago del préstamo, pero en cuestión de horas todo quedó definido. El único reparo que se puede poner en este caso en particular es que aún no está la firma en el contrato, pero debiera ocurrir un imponderable para que eso no suceda.

Mañana mismo Ribas estará en Rosario para cumplir con la revisión médica y eso le abrirá una chance importante pensando en el viaje a Paraguay para el amistoso frente a Olimpia (el sábado, a las 17.30). De todas formas eso lo tendrá que resolver el cuerpo técnico, siempre y cuando el delantero haga tiempo para firmar el contrato.

La chance de Ribas se presentó mientras Central negociaba con Aldosivi por Cristian Chávez. Su nombre fue ofrecido y Cocca comenzó a analizarlo. Rápidamente dio el visto bueno y les abrió el campo a los dirigentes para que comiencen a negociar con Lanús.

Los canallas siempre buscaron la posibilidad del préstamo. En un principio Lanús entendió que la única forma de cederlo era por medio de una venta, pero después accedieron al pedido canalla, teniendo en cuenta que en ese puesto el titular es José Sand.

Ribas es un delantero de uruguayo de 31 años (1,89 metro), que tuvo su mejor performance en el fútbol argentino en la Superliga 2017/18, con la camiseta de Patronato, donde anotó 13 goles en los 23 partidos que disputó.

Ribas tenía ganas de venir a Central, pero mucha más alegría que él debe sentir Cocca, quien a partir de mañana tendrá un jugador más en la ofensiva.