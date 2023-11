"No hablamos con Scaloni. Hay que respetar sus sentimientos, pero ojalá que no se vaya", dijo Mac Allister sobre los dichos de Scaloni.

Las palabras lanzadas por Lionel Scaloni en el medio de la euforia por la victoria en el Maracaná generaron un gran impacto. No sólo en la gente, sino también en los propios jugadores que se manifestaron al respecto y dijeron haberse enterado de lo que piensa el DT al igual que el resto. Y causando una enorme sorpresa y la mayoría coincidió al remarcar esta sensación.

"Para mí va a seguir, ojalá que siga pero no lo sé la verdad. No sé lo que le pasa por la cabeza, pero trataremos de convencerlo para que siga. Es una persona muy importante para el grupo y trataremos de convencerlo para que siga", insistió el Cuti.

>> Leer más: "Tengo muchas cosas que pensar": ¿Lionel Scaloni se va de la selección?

"No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación", agregó el marcador central.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1727186313718165682&partner=&hide_thread=false Otamendi, sobre Scaloni: "Nos llegó la información como a ustedes. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa. No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación". pic.twitter.com/4pfM9mJeJv — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Alexis Mac Allister, una de las figuras en el Maracaná, fue contundente al ser consultado al respecto. "No hablamos con Scaloni. Hay que respetar sus sentimientos, pero ojalá que no se vaya. Nosotros queremos que siga para siempre", sostuvo.