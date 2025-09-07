La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

El español se coronó en el último Grand Slam del año y repitió la conquista de 2022. Venció a Jannik Sinner, defensor del título, y lo bajó de la cima del ranking

7 de septiembre 2025 · 19:15hs
Carlos Alcaraz sonríe tras conquistas el US Open de tenis. Ganó la final en cuatro sets. 

AP

Carlos Alcaraz sonríe tras conquistas el US Open de tenis. Ganó la final en cuatro sets. 

Carlos Alcaraz recuperó el primer puesto del ranking mundial, nada menos que este domingo con la conquista del US Open de tenis. El tenista español repitió el título conseguido en 2022, con un enorme triunfo en cuatro sets frente al italiano Jannik Sinner, que no solo no pudo defender el título conseguido el año anterior sino que perdió el número uno justamente frente al flamante campeón.

A los 22 años, Alcaraz venció por 6/2, 3/6, 6/1 y 6/4, en 2 horas y 42 minutos. Un nueva consagración en una enorme temporada del español, campeón en Roland Garros y finalista de Wimbledon.

La obtención del US Open representa la 6ª victoria de Alcaraz en un Grand Slam. Las anteriores conquistas fueron en el US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024 y 2025.

Alcaraz se había consagrado campeón en el US Open de 2022, con un triunfo ante el canadiense Casper Ruud, en cuatro sets.

El número uno de tenis, cuestión de dos

La disputa por el liderazgo del mejor del mundo volvió a quedar de manifiesto con los tenistas que terminaron siendo protagonistas de la final. Fue la tercera que disputaron ambos en la temporada en un Grand Slam. Alcaraz ganó en Roland Garros y el US Open. Sinner en Wimbledon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964809078389330369&partner=&hide_thread=false

Esta rivalidad es la que predomina en la actualidad por el número uno del tenis masculino, con Novak Djokovic, a los 38 años, entregando sus últimos destellos, aunque impotente para darles pelea a Alcaraz, con quien perdió en las semifinales del US Open, y Sinner.

>> Leer más: Tenis: Horacio Zeballos hizo historia con la consagración en el US Open

El US Open llegó a su fin con la consagración de Alcaraz en el single masculino, de la bielorrusa Arnya Sabalenka en el femenino y la coronación de dos argentinos, Horacio Zeballos, en el dobles masculino, y Gustavo Fernández, en dobles en silla de ruedas.

Además, Fernández perdió la final en el single en silla de ruedas.

El tenista de esta ciudad que se asoma al plano profesional y se está formando de la mejor manera.

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

El gesto del tenista Majchrzak conmovió en redes tras la polémica: “Solo quería arreglar las cosas con él”, dijo el jugador al devolverle el presente.

Un empresario le arrebató la gorra de un tenista a un nene y el video generó indignación mundial

El Sub 13 de Newells competirá hasta el fin de semana en Asunción del Paraguay.

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Facundo Marín, el jugador más importante hoy de Central Córdoba.

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

