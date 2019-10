¿Se animará a repetirlo?

La base está consolidada. El arquero Jeremías Ledesma, el zaguero central Matías Caruzzo, el volante Fabián Rinaudo y el punta Claudio Riaño conforman la columna vertebral de esta versión auriazul que comanda Diego Cocca. Si bien la estructura no está robusta en la zona izquierda de la línea de volantes, lo cierto es que de cara al partido contra Vélez no habría que sorprenderse si el técnico decide apostar por los mismos apellidos que vienen de empatar en el Gigante ante Racing y Lanús en la Fortaleza.

Diego Cocca ya avisó que recién desde el lunes comenzarán a concentrar toda la energía en Vélez (ver página 2). Sin embargo, el entrenador de Central es poco y nada lo que debe pulir si de nombres se trata. Porque la única incógnita que predomina en el mundo exterior es saber si seguirá Joaquín Pereyra entre los volantes o bien le devolverá la titularidad a Diego Zabala, que pasó de ser una pieza fija a convertirse en suplente.

Aunque en el imaginario colectivo Nicolás Colazo también corre con chances de mostrarse desde el inicio, si de suposiciones se trata. Pero el técnico canalla aún no mostró las cartas que pondrá en el Gigante cuando sea turno de recibir al equipo que lidera el Gringo Heinze.

Por lo tanto, en la previa hay tres apellidos para cubrir una vacante: Pereyra, Zabala y Colazo. No obstante, la lógica indica que por el momento es el jugador de la casa quien tiene los boletos para seguir en el primer equipo pese a que ante Racing y Lanús tuvo un flojito desempeño. Quizá pagó alto el precio de desempeñarse como carrilero izquierdo cuando es un volante creativo o interno.

Más allá de las conjeturas, la probable formación para encarar la 10ª fecha de la Superliga contra Vélez estará integrada por Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Fabián Rinaudo; Ciro Rius, Leonardo Gil y Joaquín Pereyra; Lucas Gamba y Claudio Riaño.

Cambio de hora

La Superliga reprogramó ayer a la tarde el horario del partido entre el conjunto canalla y Estudiantes, por la 11ª fecha. Se jugará el próximo martes 29, pero a las 17 en La Plata y no a las 19.10 como estaba planificado.

Se sumará Giordano

Ante la ausencia obligada de Hernán Castellano (ver página 2), Diego Cocca decidió contratar a una persona de su confianza para reemplazar al Rifle. Luego de algunas charlas internas, Central terminó dando el okey para que el técnico de la primera tenga al entrenador de arqueros que había apuntado, hablado y prometido el cargo: Matías Giordano. El ex Huracán cerró formalmente con las autoridades auriazules su vínculo y por eso desde el lunes estará al frente de Jeremías Ledesma y Josué Ayala esencialmente cuando el plantel se reencuentre por la tarde en el country de Arroyo Seco.

El jugador y capitán canalla, Jeremías Ledesma había sugerido en la intimidad el nombre de Diego Zuljan, quien trabaja en la reserva con el Kily González. No obstante, Diego Cocca no dio el brazo a torcer pese a la delicada situación financiera que atraviesa la institución de Arroyito y contrató para su nutrido staff a un profesional que no es del mundo auriazul.

La ficha técnica de Matías Giordano indica que forjó su carrera por diversos clubes de ascenso. Tiene 40 años e integró el plantel de Huracán que le ganó la final de la Copa Argentina a Central en 2014, en San Juan. Cocca lo conocía y por eso decidió anexarlo al cuerpo técnico sin dudar.