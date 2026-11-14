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El Puerto de las Infancias será el escenario del acto por el 137° aniversario de Puerto San Martín

La jornada incluirá reconocimiento a empleados municipales la inauguración del cine 4D y un festival musical en el Parque Linda Vista

14 de noviembre 2026 · 08:37hs
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Terminado el acto en el Puerto de las Infancias se desarrollará un festival en la PLaza Buena Vista.

Terminado el acto en el Puerto de las Infancias se desarrollará un festival en la PLaza Buena Vista.

Puerto San Martín se encuentra celebrando sus 137° años con más de un mes de actividades culturales, deportivas y sociales. Para la ocasión se programaron eventos artísticos, inauguración de obras y reconocimiento a deportistas, entre otras propuestas que involucrarán a las instituciones de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la celebración busca poner en valor la historia de Puerto General San Martín, reconocer a quienes forman parte de su crecimiento y fortalecer el sentido de pertenencia.

La agenda de actividades se desarrollará durante noviembre y parte de diciembre bajo el lema “La identidad que nos une. El orgullo de pertenecer”. La propuesta incluye inauguraciones de obras, espectáculos musicales, actividades deportivas, encuentros educativos, reconocimientos, eventos culturales y celebraciones populares destinadas a toda la comunidad.

Programación del aniversario

Organizada por la Municipalidad de Puerto General San Martín, la programación conmemorativa comenzó el 2 de noviembre con la inauguración de nuevas luminarias en la Plaza José Pedroni y continuó con actividades que reflejan el crecimiento de la ciudad y el fortalecimiento de su identidad comunitaria.

Entre los eventos destacados se encuentran el Festival de Arte 2026, el reconocimiento a deportistas locales, la inauguración de nuevas obras y espacios públicos, además de propuestas teatrales y educativas que involucrarán a instituciones de toda la ciudad.

La música tiene un lugar central en los festejos. El 7 de noviembre se realizó una Bailanta Chamamecera en el Camping Municipal con la participación de grupos folklóricos, ballets y agrupaciones gauchas, mientras que el 8 de noviembre fue el Día de la Cumbia Santafesina con actuaciones de Nico Mattioli, Coty Hernández y bandas locales.

Parque de las Infancias

El acto oficial por el 137° aniversario se desarrollará este 14 de noviembre en el Puerto de las Infancias, donde también se realizará el reconocimiento a empleados municipales y la inauguración del cine 4D.

La nueva sala cuenta con sistema 4D e-motion que incluye butacas con movimiento y efectos especiales sincronizados (viento, vibraciones, aromas y sonido intensificado).

El espacio tiene capacidad para 56 espectadores distribuidos en 14 módulos de 4 butacas cada uno.

El edificio de dos plantas dispone de hall de ingreso, boleterías, ascensor accesible, un bar y una terraza con vista panorámica hacia el camping municipal y el parque.

También el Parque Linda Vista será escenario hoy del gran festival aniversario con presentaciones de Azul Saita, el humorista Sergio Gonal, el cantante Ulises Bueno y el cierre a cargo de Luck Ra.

La agenda también contempla la presentación de la Banda Sinfónica Provincial, la Expo Sabores con clase magistral de cocina de Bildy Matuch, la inauguración de las nuevas canchas de pádel 360° y una amplia programación teatral con producciones locales e intercolegiales.

Obras en Puerto San Martín

En el ámbito educativo e institucional, se destacan la inauguración de la última etapa del anexo de la Escuela 1328, actos de colación, jornadas de formación, la feria de talleres de oficio de Centro de Capacitación Laboral (Cecla) N° 137 y Eempa N° 3134, además de actividades vinculadas a la salud, la inclusión y la capacitación ciudadana.

Los festejos continuarán hasta diciembre con la presentación de nuevo equipamiento municipal, la remodelación e iluminación de espacios públicos, encuentros deportivos, la apertura de la temporada de aquagym, la inauguración del tramo inicial del Paseo Tierra de Sueños y la Fiesta de la Democracia con nuevos juegos en el Parque Puerto de las Infancias.

Desde el municipio destacaron que la celebración busca poner en valor la historia de Puerto San Martín, reconocer a quienes forman parte de su crecimiento y fortalecer el sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad.

Durante más de un mes, vecinos y visitantes podrán participar de una programación diversa pensada para todas las edades y con actividades gratuitas.

>>Leer más: Puerto General San Martín sumará un cine 4D a las atracciones del "Puerto de las Infancias"

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