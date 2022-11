Scaloni dio la lista y bajó al segundo rosarino del Mundial: Angel Correa

Lionel Scaloni no esperó como se suponía. Habló con Paulo Dybala y exteriorizó la decisión que seguramente ya tenía tomada. Si estaba todo bien, iba al Mundial. Si no, iría Angel Correa. El cordobés le aseguró que ya superó el desgarro en el recto femoral, aunque no jugó más desde octubre y su técnico, José Mourihno, no estaba seguro de ponerlo el domingo cuando Roma reciba Torino, El DT argentino lo tenía entre sus preferidos, tenía una ficha más y se decidió a usarla. La joya va al Mundial, El otro Angelito rosarino se quedó afuera pese a haber estado siempre. Sonó a injusticia, más cuando además del cordobés, el entrenador citó a otro que recién está volviendo como Juan Foyth y pobló de defensores la lista. Con la salida del jugador de Atlético Madrid son dos los rosarinos de baja a último momento, junto a Giovani Lo Celso por lesión. Quedan de estandartes de la ciudad solo Lionel Messi y Angel Di María, algo que no pasaba desde el 2006.