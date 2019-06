Sarmiento va a jugar en Grecia

Presentado. Sarmiento se fue a Grecia para un club joven que sólo tiene dos años de vida. El ex leproso firmó por dos temporadas.

Brian Sarmiento encontró club y jugará en Grecia. Más precisamente en Volos de Grecia. Después de un largo período de inactividad y de un conflicto activo con Newell’s, el volante volverá a un campo de juego, pero en este caso en otro Continente. Más de un año pasó de la última vez que jugó un encuentro hasta que se lesionó y luego de que se recuperó mantuvo una disputa con la dirigencia leprosa que lo alejó del Parque, donde había llegado cargado de loas y terminó yéndose por la puerta de atrás.

Sarmiento fue presentado ayer en su nuevo club, que hace sólo dos años que fue fundado y que ascendió recientemente a la primera división. De esta manera, iniciará un nuevo ciclo deportivo tras el fallido andar que tuvo por el club de sus amores: Newell’s.

En julio del 2017, Sarmiento, en pleno auge de su popularidad, publicaba en sus redes sociales la noticia de su arribo al Parque. Su salida, dos años más tarde, fue muy diferente a aquella llegada con una presentación en el mismo momento en que Maximiliano Rodríguez se despedía de la entidad enojado con parte de la dirigencia actual. Brian se fue en silencio, con el pase en su poder y con una intimación contra la Lepra por falta de pago. En este marco, ayer fue presentado como nuevo jugador de Volos de Grecia.

Sarmiento, de 29 años, firmó un contrato por dos temporadas con el club que milita en la Superliga de ese país. En su paso por Newell’s, el autor de la frase “Tamo activo”, disputó sólo 18 partidos y convirtió 4 goles. Desde marzo de 2018, cuando sufrió la fractura del tobillo izquierdo en un partido contra Tigre, no volvió a jugar nunca más. Pese a que ya tenía el alta, Héctor Bidoglio, técnico del club, le comunicó que ya no lo iba a tener en cuenta y el jugador no regresó a trabajar.

Ahí se dio origen al conflicto que desencadenó la intimación de Sarmiento y con intercambio de cartas documentos con la entidad. El mediocampista reclamó una deuda por falta de pago de un millón y medio de pesos, pero desde Newell’s informaron otra cosa. Según explicaron los dirigentes, le mandaron una carta documento informándole que la institución “decidió no hacer uso de la renovación del préstamo prevista en el artículo 2 y concordantes del convenio entre el club y el jugador del fútbol profesional”. Además, según indicó el club, se le pagó todo lo correspondiente hasta el 3 de enero, día en el que completó la rehabilitación de su lesión.