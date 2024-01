Santiago Giménez: "No iba a jugar para Argentina sólo porque amo a Messi"

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, Santiago Giménez, sostuvo que decidió no jugar para la selección argentina pese al amor que siente por Lionel Messi. A la vez, reconoció que le gustaría jugar en Boca.

"Yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él", señaló el delantero de Feyenoord de Países Bajos , al portal MedioTiempo.

Giménez, hijo de Cristian Giménez, ex delantero de Boca e Independiente, suma 20 partidos y cuatro goles con la casaca del seleccionado mexicano. "Me encanta Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión de jugar para Argentina por amor a Messi, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con la decisión", resumió.