Sández y Bogado ya firmaron y son nuevos jugadores de Central

Sández reconoció que si bien no llega con "tanta continuidad", sí está "muy bien fisicamente porque venía entrenando": "Si el técnico lo dispone, ya estoy a disposición para jugar". Es especial su relación con Russo, ya que se trata del entrenador que lo hizo debutar en primera divisón, en 2021. "Siempre le voy a estar agradecido a Miguel por la oportunidad que me dio de jugar en primera. Me toque jugar o no, siempre voy a tirar para adelante", confió Sández, quien anticipó que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de zaguero central.