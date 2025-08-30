La Capital | Política | Kicillof

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: "No era Karina el jefe, eran los Menem"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires criticó al Ejecutivo nacional por los audios sobre presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

30 de agosto 2025 · 17:56hs
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despachó con duras críticas hacia Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y la familia Menem, a quienes apuntó como “el jefe” por encima de Karina Milei, apodada así por su hermano. Además, analizó las próximas elecciones en su distrito y el papel del peronismo.

Kicillof calificó a Javier Milei como “una estafa electoral”: "No era el dueño del circo, sino un payaso”. Las declaraciones del gobernador bonaerense se dan en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y los presuntos casos de corrupción en el área de Discapacidad, que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“Nos enteramos que está lleno de Menem este gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, apuntó Kicillof, que no tuvo reparos en señalar a Javier Milei como “un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Un chupamedias”, en declaraciones a Radio con Vos.

El mandatario aprovechó para recriminar la postura de Casa Rosada para con la provincia: “Milei gobierna contra Buenos Aires porque su modelo es anti producción”.

El peronismo según Kicillof

El próximo 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires irá a las urnas en las elecciones legislativas de medio término. Para esta oportunidad, el Justicialismo logró una lista de unidad bajo el sello de Fuerza Patria.

En ese marco, Kicillof remarcó la importancia de este acuerdo porque “hace tres meses parecía que nos iban a barrer” en las elecciones y ahora “hay una sola boleta, con todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico. "Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con campera violeta como egresados”, sentenció.

Para Kicillof, el peronismo bonaerense está “competitivo” en unos comicios que parecían “difíciles” y sostuvo que los resultados del 7 de septiembre serán un adelanto de lo que ocurrirá el 26 de octubre.

El armado de una lista única se logró luego de extensos debates internos que el propio Kicillof reconoció: “Hablamos mucho con Cristina Fernández de Kirchner para lograr una lista lo más amplia posible. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Parecía que estábamos peleadísimos, pero en realidad estábamos reseteándonos”.

