Russo metería al menos tres cambios para recibir a Defensa

La vuelta de Ortiz por Toledo, el ingreso de Cortez por el suspendido Martínez y la reaparición de Giaccone, por Komar, serían las variantes. No confirmó al 9

Para comprender qué tipo de decisiones tomará Miguel Angel Russo de cara al partido de este viernes ante Defensa y Justicia es necesario analizar la forma de actuar de parte del entrenador a lo largo del torneo. Y ello lleva indefectiblemente a pensar que Central afrontará un nuevo partido de local con línea de cuatro en el fondo, lo que representaría el cambio de esquema respecto al empate en cancha de Vélez. Por lo demás, los cambios parecen ser los de manual y tendría que ocurrir algo extraordinario para que el DT experimente algo extraño. Se sabe que Kevin Ortiz será uno de los que ingrese, que Ismael Cortez reemplazará al suspendido Damián Martínez y que Lautaro Giaccone se meta nuevamente en lugar de Juan Cruz Komar . ¿Arriba? Russo no confirmó quién será el 9 en esta ocasión, si continuará Jhonatan Candia o si se le abrirá la chance a algún otro futbolista.

Una vez más, Russo se ve en la obligación e incluso en la necesidad de mover demasiadas piezas, algo que no es de su agrado. Pero las circunstancias lo obligan a realizar esas variantes. Una de ellas es la vuelta de Ortiz al equipo. El volante central ya cumplió la fecha de suspensión y para Russo es el 5 titular, por eso será el acompañante de Francis Mac Allister , quien continuará en lugar de Walter Montoya . Ortiz irá a la función de Agustín Toledo .

Ya lo que tiene que ver con la participación de Giaccone es todo presunción de acuerdo al comportamiento de Russo a lo largo del torneo. Es que cuando el DT encontró una forma de jugar, de visitante fue una cosa, pero en el Gigante otra. Y de no surgir nada raro, el Laucha Giaccone debiera reaparecer entre los once, para sumarse a Malcorra, Campaz (y el 9 que el DT elija) en la ofensiva. Así, la última línea no tendrá tres centrales, como sucedió en el Amalfitani, sino que será dos, con dos marcadores de punta bien definidos.