Russo comenzará a darle forma al equipo de cara a Vélez

Miguel Angel Russo no se apresura por probar el equipo que visitará a Vélez. Se toma el tiempo necesario antes de hacerlo.

Central está de cara a un partido importante, el próximo martes ante Vélez, en Liniers, y el entrenador Miguel Angel Russo comenzará a moldear el equipo en el entrenamiento de este lunes por la mañana, en el predio de Arroyo Seco , teniendo en cuenta el rendimiento del pasado jueves en cancha de Huracán, pero sobre todo el desgaste físico que acarrean varios de los futbolistas, por lo que no se descarta que haya algún tipo de recambio.

Hasta este domingo Russo no probó el equipo que jugará en Liniers porque prefirió que los futbolistas se recuperen después de lo que fue el último partido.

Central: entrenan con todo, pero el equipo aún no aparece

MartinezVB.jpg Damián Martínez ya está a disposición del técnico de Central. Es una alternativa más para el lateral derecho. Virginia Benedetto / La Capital

Por eso, hasta el momento hay mucha incertidumbre no sólo en lo que tiene que ver con los nombres, sino también con el esquema. Se especula con que el 4-2-3-1 tradicional que puso en cancha el pasado jueves no se repita. Es que la performance no fue para nada buena.