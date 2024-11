Rugby: el Ñandú Seven comenzó sus entrenamientos Con la designación de Pedro Baraldi como entrenador, se inició un nuevo proceso para definir el plantel que representará a Rosario en el Seven de la República Por Leandro Magnabosco 7 de noviembre 2024 · 19:35hs

El equipo de rugby seven de Rosario puso primera con nuevo entrenador.

Hablar de seven en Rosario es hablar de Pedro Baraldi. El ex jugador de Los Pumas, Rosario y Jockey Club vuelve a dirigir al seleccionado rosarino de rugby en esa modalidad tras 12 años. Lo acompañan en el staff Julián González, Nicolás Gattarello y Andrés Amelong, junto al preparador físico Miguel Tortorelli y el manager Javier Calderín. Todos ellos se preparan con entusiasmo para el Seven de la República.

Este miércoles, el preseleccionado de seven realizó su primera práctica en Old Resian bajo la conducción de Baraldi. La novedad este año es que Rosario volverá a competir en el Seven de Rafaela, que se celebrará este sábado en el CRAR, tras más de una década de ausencia. Además, el equipo participará con dos planteles en busca de rodaje.

Consultado sobre su nueva designación, Baraldi expresó: “Estoy muy contento de volver a estar vinculado al seven de Rosario y de poder dar una mano en algo que me dio muchas alegrías”. Sobre sus impresiones, añadió: “Tengo buenas expectativas sobre el rugby rosarino, pero dependerá de cómo los jugadores convocados interpreten lo que les pidan los entrenadores”.

Rosario tiene historia Baraldi fue uno de los jugadores que consiguió el título en 1995 con el Ñandú en el Seven de la República, logrando el primer campeonato en ese certamen. Ese equipo estuvo conformado por Gonzalo García, Pablo Bouza, Federico Quaglia, Magín Moliné, Fernando Del Castillo, Martín Molina, Gonzalo Romero Acuña, Sebastián Ferraro y Juan Cicero, bajo la dirección de Jorge Trevisán y Horacio Gattarello.

Rosario ha ganado el Seven de la República en 2022, 2009, 2000, 1998, 1997 y 1995, convirtiéndose en el segundo seleccionado más exitoso del certamen, solo detrás de la URBA, con un total de seis títulos. Listado de jugadores para el CRAR El equipo está integrado por los siguientes jugadores: Ramiro Bustos (Provincial), Gonzalo Fraga (Caranchos), Manuel Ordiz (Caranchos), Jerónimo Alonso (GER), Emiliano Ferrari (Jockey Club), Joaquín Fanjul (Jockey Club), Martín Díaz (Logaritmo), Nahuel Romero (Old Resian), Nahuel Pacheco (Old Resian), Guido Candini (Old Resian), Pedro González Fresneda (Universitario), Jeremías Floridia (Universitario), Guido Martinotti (Jockey Club de Venado Tuerto), Manuel Morán (Jockey Club de Venado Tuerto), Joaquín Brogliatti (Jockey Club de Venado Tuerto), Stefano Meucci del (Jockey Club de Venado Tuerto) y Juan Flageat (Duendes).