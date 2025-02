Rubén Mago Capria salió a bancar al DT leproso: "Soso es un entrenador con ADN de Newell's"

Justificó también los tiempos que se dieron para sumar los refuerzos: "Carlos González, fue la última incorporación que hicimos, recién hace dos días se habilitó, porque no es fácil incorporar jugadores, y tampoco es sencillo no es fácil cargar al fútbol argentino de futbolistas de cierto nivel, categoría y estirpe. Estamos comenzando un proceso deportivo".

Defensa y Justicia es el rival y la chance de empezar a revertir la historia: "Hoy tenemos un partido hermoso para reivindicarnos con nuestra gente y poder ver todas las inercias que hoy el club está llevando adelante, que no solamente es lo que se ve afuera. Hay un montón de otras cosas que hay que tener presente en lo deportivo, lo vas construyendo, y esas inercias lo vas dando día a día y capaz que no son visibles desde afuera, pero hoy tener en campo 4, 5, 6 jugadores de las formativas, para mí es un enorme paso hacia adelante. Hoy capaz que no lo valora, dentro de un tiempo posiblemente sí".

"De alguna manera lo que intentamos hacer es armar un plantel donde trajimos jugadores de estirpe, de calidad, y construir un mix de futbolistas jóvenes con esos grandes, para hacer un buen equipo y plantel, con una idea clara que tiene nuestro entrenador", indicó Capria.

El trabajo formativo

El trabajo del asesor es reivindicar la escuela futbolística Rojinegra: "A mí me gusta mucho ese estilo de fútbol del club, estamos tras esa búsqueda, no es fácil, pero no es algo imposible, y creo que estamos en condiciones de seguir, de mejorar y de luchar sin ninguna duda en este torneo".

Siente que hay un equilibrio en todas las áreas del club: "Hay una linda sinergia entre los futbolistas que han llegado, con la idea del entrenador y con todo lo que estamos intentando armar en el club, desde la formativa, Malvinas, de tener a Lucas Bernardi en reserva, con Paolorrisi en juveniles. Estamos intentando construir un proyecto deportivo con buenos elementos".

Explicó la venta de Tomás Pérez al Porto y cómo se apostó en esa posición por los chicos del club: "Cuando no se hizo uso de la opción de Fernández Cedrés, fue porque veíamos que tanto Tomás Pérez y Valentino Acuña, el volante central de la SUB-20, que hoy está compitiendo, tenían una buena consecución en esa posición. La venta de Pérez implicaba una graduación de dinero importante, y teníamos detrás de él dos proyectos del club que son realmente muy buenos. Por eso, hoy está Lucas Regiardo jugando de titular, y haciendo una muy buena performance, donde se ve claramente que tiene condiciones para estar jugando a la primera de Newell's. Eso es una buena muestra de que el fútbol de Newell's, de formativas, también va a tener siempre un aporte importante en esta institución".

Un presente difícil en Newell's

"No puedo hacer un diagnóstico definitivo solamente por cuatro fechas. Está claro que armar un equipo de fútbol que funcione bien no es fácil, porque evidentemente le cuesta a casi todos los equipos de fútbol argentinos y del mundo armar estructuras que sean consistentes y que puedan verse las ideas claramente de la noche a la mañana. Sobre todo nosotros, que tenemos un cambio radical de plantel, entonces todo esto lleva un tiempo que, irremediablemente, son días de ensayos, de entrenamiento y, dentro de esas búsquedas se va a ver un montón de condiciones que juegan, como las urgencias, la cultura de la inmediatez, que queremos todos resultados ya, y a veces no es posible", sentenció.

Sabe el Mago que lo anímico también es un factor que pesa: "Hay un montón de cuestiones emocionales que también tenemos que ir superando. El fútbol es una construcción también, todos los días tenés que ir encontrando el rival, ir encontrando las fortalezas, y me parece que estamos en ese camino. Lo que pasa es que, bueno, cuando no lo podés llevar al marcador, al resultado, a tener un penal y que no lo podés hacer".

Ante la consulta del desembarco de jugadores del ascenso, bancó fuerte la decisión de traerlos: "Depende en qué posición, porque también en todos los puestos de la cancha a veces en juveniles tenés superpoblación de delanteros, a veces tenés un déficit en los defensores, y en función de esto también buscás en el mercado algunas apuestas que crees que son valiosas para el club".

Posibles salidas y recientes llegadas

Negó la búsqueda de un entrenador después de la derrota ante Central Córdoba y le dio toda su confianza al actual entrenador: "Por lo menos de mi parte de ninguna manera. Estoy totalmente convencido que Mariano (Soso) es un entrenador con un ADN de Newell's, que tiene las condiciones sobradas para ser nuestro entrenador y no tengo dudas que va a ser de muy buen proceso. Confío, no solamente en él, sino en su cuerpo técnico que también es muy valioso. Veo el convencimiento de los futbolistas para con su idea".

Capria y Soso.jpg La Capital / Sebastián Suarez Meccia

Dejó en claro que la venta de Mateo Silvetti todavía no está finiquitada: "No hay nada confirmado. Escuché que había un rumor de que Toto se había vendido que no es verdad. Hay varios que están detrás de él, no solamente este año. Pero todavía no se hizo ninguna venta. Es un chico joven, que tiene un potencial enorme"

Finalmente, adelantó algunas características de Carlos González, el nuevo delantero leproso: "Es un nueve distinto, tiene técnica, de cabeza es impresionante y a la vez es un jugador que, no es casual, en estos años, ha tenido un registro de goles importante. Los goleadores muestran claramente que son distintos, cuando en años consecutivos hacen varios goles y no que en un año hicieron 15 y en otro año hicieron 2. Se lo ve bien físicamente igual que a Victor Cuesta".