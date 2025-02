Newell's necesita resurgir, por el presente y por lo que se vendrá

La Lepra buscará un triunfo ante Defensa y Justicia que ayude a este mal momento y para llegar mejor al clásico. Soso meterá cambios y no jugaría Ever Banega

El desafío de hoy ante Defensa y Justicia en términos numéricos vale lo mismo que el del próximo domingo, más allá de que para el hincha no. Y por lo que se ve, para el entrenador tampoco, porque tendría previsto dejar afuera de la formación titular a Ever Banega .

Lo cierto es que para este Newell’s, que va de tropezón en tropezón, es fundamental recomponer relaciones con su gente, defraudada por las pobres producciones exhibidas, que siente que el contagio de afuera hacia adentro no es recíproco. Y este malestar no termina en el once que sale a la cancha, también va en vertical.

Carlos "Cocoliso" González entre los suplentes

La lepra necesita ganar. Las obligaciones y la falta de variantes hacen que el recién arribado Carlos “Cocoliso” González se tenga que calzar los botines y salir al terreno del Coloso Marcelo Bielsa. De mínima, para estar en el banco de suplentes.

El paraguayo de 32 años, que viene del fútbol mexicano y supo tener su chance en el seleccionado guaraní, cuenta con una gran chance de quedar fijo en el equipo, ya que ni Juan Manuel García ni Nazareno Fúnez le sacaron el máximo jugo a sus oportunidades. Aunque al menos no será para este compromiso frente al Defensa.

image.png

Está claro que el tema del 9 es un déficit que a Newell’s le trajo dolores de cabeza y partidos que no pudo resolver a su favor por este problema. Aunque también hay que decir que el funcionamiento del equipo de Mariano Soso aún no tiene los cimientos necesarios para sustentarse. La regularidad todavía no se hizo presente.

Keylor Navas figura en Santiago

La Lepra vive un subibaja emocional que ni la llegada de una figura de la magnitud de Keylor Navas pudo contrarrestar. Las tres derrotas y el único triunfo conseguido hasta acá es muy poco para lo que se esperaba.

La función de hoy será la de barajar y dar de nuevo. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano pero, al menos, la historia puede comenzar a tener una trama más luminosa.

Panchito González en Defensa y Justicia

Enfrente estará un sólido Defensa y Justicia, que tiene en su interesante mediocampo a lo mejor de sí. La sociedad entre Aaron Molinas y Gastón Togni será un punto de atención. Y habrá un viejo conocido: Panchito González. Arriba, como única referencia de área, tendrá a un Abiel Osorio que se las arregla para generar peligro aún en inferioridad numérica.

Los puntos flacos del Halcón de Varela están en el retroceso, y en los espacios que deja entre el lateral izquierdo y el segundo zaguero, error que en la primera fecha ya aprovechó Banfield para ganarle al rival leproso.

Newell's y una parada difícil ante el Halcón

Por todo lo dicho, no será una parada sencilla para Newell’s. Pero como dice una frase, “los verdaderos valientes se ven en tiempos de vacas flacas, cuando la tempestad aprieta”.

Newell’s tiene que poner esa valentía, esa rebeldía, sobre la mesa. Por sí mismo y por su gente.