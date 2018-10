El DT leproso Omar De Felippe tiene decidido rotar a buena parte de los jugadores, tal vez a la mayoría, para afrontar el partido del lunes, a las 19, ante Argentinos en el Coloso, por la décima fecha de la Superliga, debido a que el jueves estará el plato fuerte del semestre, que será nada menos que el gran clásico rosarino, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Incluso hasta es muy factible que el arquero Alan Aguerre sea preservado, ya que hoy el suplente ante la lesión de Nelson Ibáñez es el juvenil Nicolás Temperini. Claro que varios jugadores experimentados también estarán ajustando motores para el partidazo ante Central.

"Va a haber una rotación ante Argentinos, ya que todavía estamos recuperando a los que jugaron ante Estudiantes. No hay lesionados salvo Sarmiento, Grimi e Ibáñez. Después van a llegar todos bien a los partidos que se vienen. Para el lunes quiero ver quién puede jugar los dos partidos en tan poco tiempo. A quién podemos arriesgar y a quién no. Es posible que estén en consideración Víctor Figueroa y Juan Ignacio Sills para Argentinos, ya que acá no hay castigados. Los necesitamos a todos los jugadores. Tienen que rendir cuando les toque jugar", explicó ayer Omar De Felippe.

"Hay algunos chicos que van a sumar minutos ante Argentinos. Recién mañana (hoy) veremos quién está bien y quién debe descansar para el clásico", acentuó. Y concluyó: "Para mí es una linda posibilidad de mostrarse para los chicos que vienen jugando menos. A los que les toque jugar con Argentinos probablemente si lo hacen muy bien pueden estar el jueves".





El martes viaja a Buenos Aires

Newell's ya armó la logística para encarar el derby del jueves ante Central. Tras el partido del lunes con Argentinos, el plantel entrenará el martes en Bella Vista y luego partirá rumbo a Buenos Aires. Allí se alojará en el hotel Grand Brizo. Luego, el miércoles entrenará casi con seguridad en el predio de Boca de Casa Amarilla. Ese día los hinchas harán un banderazo en Buenos Aires, a las 19 en el Obelisco. En tanto, el jueves en el estadio de Arsenal habrá cien policías abocados al operativo del clásico.