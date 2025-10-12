Rosario volvió a posicionarse como referencia tuerca con el espectáculo del Turismo Nacional

Cuando hay oferta, el público responde. Una multitud copó el Fangio para dos muy buenas finales del Turismo Nacional. Ganó Chuapur, festejo local y lo que viene

Facundo Chapur ya superó a Gastón Iansa y la multitud detrás no se perdió detalle de una final bárbara de la Clase 3. El Turismo Nacional dejó huella en el Fangio de Rosario.

El público rompió sus palmas apenas el cordobés Facundo Chapur hizo esa rara maniobra en el ingreso a la recta principal y recibiera la bandera a cuadros como gran vencedor en el Fangio . Ya lo había hecho una hora antes cuando el comodorense Renzo Blotta celebrara en la Clase 2. Fue el final de una jornada repleta de emociones del paso del Turismo Nacional por Rosario , que se convirtió en el polo tuerca del país y promete más.

A Joel Borgobello, expiloto de la Clase 2 de Timbués y vicepresidente de la Asociación Pilotos Argentinos de Turismo que nuclea al TN, se lo vio feliz por la zona de la coronación una vez que los motores se apagaron. No era para menos. Siempre para él Rosario es una prueba extra y la superó con creces.

Con una presencia de público que no paró de crecer desde el viernes cuando empezó la actividad y tuvo su poco máximo en el medio del domingo. Con gente que se quedó en el autódromo, como si se tratara del TC. Con muchos grupos representando a distintas poblaciones santafesinos en apoyo a sus pilotos y equipos.

Un párrafo aparte a los que se identificaron con el club Unión de Totoras para hacerle el aguante a Ramiro Cano. Pero el ascendente totorense protagonizó el único accidente serio del fin de semana, con sus interminables siete vuelcos del viernes que dejaron su auto destrozado. Sin consecuencias para él, pero que lo dejó sin correr.

Los equipos de la región que se lucieron

Ya en la zona de boxes, muchos fueron los que estuvieron concurridos y dos de ellos fueron top. De acá, de la región. Uno, el Larrauri Racing de Granadero Baigorria, con un sector detrás de los garage del mismo Leo y Manu Urcera que estuvo repleto de invitados.

Al final, no se fueron disgustados con el 5º puesto del sureño exbicampeón de la Clase 3, pero en un momento parecían hasta en condiciones de ganar la final. Mientras que Leo Larrauri penó en la serie y en la final, y abandonó rápido.

Otro fue el Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, que con el correr de los años afianza su incidencia en la categoría y se profesionaliza cada vez más. Fue llamativo el despliegue en sus innumerables garage, donde claramente el marketing funciona a la perfección.

Por supuesto, es común ver a muchos de los equipos con vestimenta identificatoria, pero ninguno como el team que comanda Alejandro Bucci, el mismo que en 2017 se dio el gusto de coronarse en el Fangio en la Clase 2 con un Fiesta Kinetic que sería la alegría de más uno.

Remeras muy bien diseñadas, diferentes estilos, camperas también al tono porque la mañana del domingo lo ameritaba, el equipo se mostraba como lo que es: acaso el más importante de la Clase 2 hoy y el que ya metió el pie en la Clase 3, con triunfo de Thiago Martínez en Viedma y la presentación, nada más y nada menos, que Agustín Canapino para reemplazarlo en Rosario.

Muchos mecánicos por la cantidad de autos que asiste le dieron un marco importante, como también la presencia de mecánicas con remeras rosas también muy visibles.

El festejo final por el triunfo de Renzo Blotta en la Clase 2 fue la frutilla del postre, como también el aceptable debut de Canapino, con el octavo puesto final.

Los otros team santafesinos

El Giacone Competicion de Casilda, un histórico del Turismo Nacional, y el Saturni Racing de Bigand también acapararon toda la atención en los boxes. En el primero, el casildense Alejo Borgiani luchó mucho y estaba para más que el 9º puesto final en al C2.

Mientras que el equipo de Bigand, con representación en las dos clases, fue protagonista pero no quedó feliz tras el paso por Rosario. Es que Francisco Coltrinari, que venía para tercero y afianzar su liderazgo, penó con el motor en el final y no sumó nada, mientras que el rosarino Santino Balerini tuvo altibajos. Tenía potencial para podio, se retrasó, volvió a trepara y retrasarse, para finalizar sexto.

En la Clase 3, en tanto, fue muy positivo el avance del campeón Alfonso Domenech hasta el cuarto puesto final y era bueno el debut del de Villa Minetti, Ignacio Faín, hasta que debió abandonar.

Y el resto de los pilotos de acá

En la Clase mayor, Fabián Yannantuoni no aprovechó la chance que tenía de festejar en Rosario por una mala largada. Desde el segundo cajón perdió muchos puestos, se fue retrasando hasta el 8º lugar pero luego pareció ganar en consistencia, fue para adelante y finalizó 6º, muy cerca de superar a Urcera. Su compañerod el Paladini Racing, el poleman Facundo Marques, abandonó rápido.

Detrás, Ever Franetovich fue de menor a mayor en el fin de semana. El venadense del Crucianelli GC Competicion, que venía de hacer podio en Buenos Aires, terminó en los escapes del Patito de Capitán Bermúdez.

El rosense Lucas Tedeschi ascendió hasta un aceptable 14º para un fin de semana que no venía bien y, como Larrauri, el parejense Leandro Carducci dejó rápido la final.

En la C2, el rafaelino Juan Ignacio Canela no dio ni una vuelta, el santafesino Miguel Ciaurro apenas dos y su compañero del Giacone, Alejo Cravero, fue 10º y se mantiene a la expectativa en el torneo. Como el exbicampeón Nicolás Posco, del Ale Bucci, con el 10º puesto. En este equipo también, Marco Veronesi fue 8º, Damián Markel 12º y abandonó Juan Martín Eluchans.

El de Armstrong, Joaquín Ricciotti, avanzó bastante para finalizar 16º.

La primera emoción en la C2

El primer plato fuerte del domingo fue sin dudas la final de la Clase menor. Ya de entrada el que largaba en punta, y escolta del campeonato, Damián Bautista (204,5 puntos) partió mal y luego fue perdiendo posiciones sucesivamente hasta terminar 22º.

Después del sábado había quedado a medio punto de Coltrinari (205), y lo único bueno para él fueron los problemas del salteño, que venía para podio hasta que el motor lo bajó hasta el 21º lugar. Ni un punto sumó, ya que lo hacen hasta el 20º.

Aprovechó Gonzalo Antolín (227) para situarse como nuevo líder, luego de una gran largada y de mantener a raya a Blotta (193,5) hasta mitad de carrera. El de Comodoro Rivadavia, que luego de conseguir la pole el sábado dio un emotivo mensaje recordando la difícil situación económica general y advirtiendo de las empresas que cerraron en su ciudad, se llevó el triunfo para seguir con posibilidades.

El nuevo escolta es Joaquín Cafaro (218), que luchó a brazo partido con Juan Pablo Pastori (207), que le arrebató al final el último escalón del podio.

La emoción final de la C3

Y si la final de la C2 fue emotiva sin necesidad de autos de seguridad, mucho más la de la Clase 3. Ricardo Risatti hizo valer su serie más rápida para picar adelante, mientras Jorge Barrio, Manu Urcera y Gastón Iansa daban cuenta del Patito Yannantuoni.

Detrás, un ambicioso Facundo Chapur, que había salido 7º, iba para adelante como un rayo, para situarse rápidamente detrás.

Adelante, Iansa se fue como tromba también y en un dos por uno, superó a Risatti y Barrio, que intentaba desalojarlo de la punta, para capturarla con el Cronos. Antes superó a Urcera, que brevemente también llegó a puntear.

Las dudas de Barrio y Risatti fueron bien aprovechadas también por Chapur, que más temprano que tarde se situaba como escolta. Desde ahí empezó a perseguir a Iansa, para superarlo en la vuelta 7 y tomarse el buque hasta la bandera a cuadros.

Su dominio no se alteró ni con el único ingreso del auto de seguridad. Fue luego de que es escolta del campeonato, Jorge Barrio, tras el perder el tercer puesto con el líder Julian Santero, reventó una cubierta con llanta y todo, debiendo abandonar en zona peligrosa.

En el relanzamiento Chapur mantuvo la diferencia pero al ingresar al curvón pareció hacer una maniobra fuera de lugar, por lo que Iansa se le arrimó y casi le arrebata la victoria. Según contaría el cordobés después, se le abrió el matafuego en ese último tramo y tuvo suerte que lanzara la espuma para atrás.

Chapur volvió a ganar luego de dos años y le dio a Citroen una victoria que esperó una década, con el único modelo C-Elysée de la categoría.

Con el tercer puesto, Santero le sacó 77 puntos a Barrio y puede consagrarse en la próxima cita de Río Cuarto, el 9 de noviembre.

Grandes finales entonces en Rosario, que podría contar de nuevo con el TN para abrir el campeonato de 2026, aunque eso está por verse. Lo que sí es seguro es que recibirá por primera a la TC Pick Up, acaso un aperitivo de un regreso del TC posible. El Fangio, hoy un circuito de los buenos del país, estuvo a la altura. Por el Turismo Nacional, por la organización, por la gente.