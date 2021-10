Rosario palpita los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022

Que los Juegos Suramericanos se lleven a cabo fue fundamental la gestión de Pablo Javkin ante el gobierno provincial. “Los Juegos son un compromiso de la ciudad pero el intendente logró la ayuda necesaria para que los Juegos no se bajen. Eso nos dio tranquilidad para seguir trabajando”, reconoció Sebben.

Las competencias en todo el planeta tuvieron que ser reorganizadas y en algunos casos fueron postergadas o suspendidas. Y para la realización de este evento se hizo un esfuerzo muy grande, por lo que las diferentes delegaciones se han ajustado mucho a una pandemia que pegó duro en la mayoría de los deportes.

Es que los Juegos Suramericanos de la Juventud pasaron de ser la previa para Dakar 2022 (que iba a ser la puesta a punto para todos los Comités Sudamericanos) a ser el único evento que va a tener esta generación porque Dakar se pasó a 2026, después no hay otro. La pandemia se llevó todo lo que había dando vuelta, hasta los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022.

“Hay muchas cosas que las estamos reenfocando. Estamos haciendo un foco muy fuerte en los deportistas, tratando de que se lleven el mejor evento deportivo en cuanto a la calidad que podamos brindarles, que estén cómodos y que tengan lo que necesitan”, destacó el director ejecutivo de los juegos.

Institucionalmente, el evento tiene un peso increíble, como bien lo ejemplificó Sebben. “Con sólo pensar que la Federación Brasileña de Fútbol, que es la más poderosa de toda Sudamérica, está debajo del paraguas del Comité Olímpico Brasileño, empezás a tomar tamaño real del peso que tiene institucionalmente el evento”.

DJI_0065.JPG En la zona del Lago del parque Independencia se desarrollará entre otras, las ceremonias de apertura y cierre.

Unos juegos diferentes

Lo que hace de Rosario 2022 una propuesta innovadora es la centralidad, que hará de estos Juegos de la Juventud algo extraordinario. La pandemia nos llevó a que todo se haga en un solo lugar: el parque Independencia. El evento se desarrollará durante 13 días, siendo Provincial y Newell's Old Boys parte de los escenarios. “La intención es que estas instituciones sean parte pero no queremos generarle alteraciones en su vida cotidiana. Todos los centros operacionales estarán en los cinco edificios del hipódromo, con lo cual optimizás tiempo, recursos humanos y al visitante se le ofrece todo de una manera más sencilla y concentrada. No hay antecedentes en la historia de estos eventos de este tipo, multideportivo, que todo suceda en un solo lugar. No sólo será el centro de la actividad a nivel deportivo sino todo lo que aparece en el medio, con propuestas gastronómicas, por ejemplo. Entendemos que nos va a potenciar mucho, tanto para la calidad del evento para el rosarino como de aquel visitante que quiera venir a vivirlo. Parte de la innovación, tiene que ver con el planteo de realizar un centro único de premiación, es un detalle que tal vez marque un hito posterior para cualquier otro evento. Ese centro de premiación estará ubicado en el Fan Fest del Corredor Oroño” sintetizó Sebben.

Así y a diferencia de los Juegos de Playa 2019 donde la ceremonia de apertura fue en el Monumento a la Bandera, en los Juegos de la Juventud tanto la ceremonia de apertura como la de clausura serán en la zona del Lago y lo mismo ocurrirá con la ceremonia de premiación.

“En lo deportivo duplicamos o triplicamos los escenarios. Por ejemplo, en cualquier parte, el escenario de fútbol es de fútbol. Termina el fútbol, se cierra el escenario y te vas a otro deporte. Acá, la cancha de hockey, por ejemplo, cuando termina se transforma en una cancha para tiro con arco. De esa manera optimizás recursos, tenés todo armado y sólo cambiás lo que sucede adentro. En el caso de la Rural (donde se van a disputar la mayoría de los deportes de contacto) en las dos naves largas hay tres deportes. Uno al principio, uno en el medio y otro al final, así que imaginate la ingeniería del armado”, completó Sebben.

Otra cosa en la que se distinguirán estos juegos es que los deportistas, además de competir en sus respectivas disciplinas, tienen la obligación de pasar por un montón de talleres. “Queremos que se lleven un bagaje educativo que les permita transitar su vida futura. Tiene que ver con marcar el camino de los atletas para cuando lleguen a mayores, abordando temas tales como control antidoping, violencia de genero o cómo manejar las redes. Los deportistas van a tener que pasar sí o sí por esos talleres. Se les va a escanear la credencial porque son obligatorios no es que van si quieren. Los mayores no tuvieran esa posibilidad y hoy, estos Juegos, van camino a construir a ese deportista con más herramientas”, destacó Sebben.

“En cuanto a la integración cultural, a falta de una villa olímpica, todos los mediodías, todos los deportistas, independientemente del hotel donde estén alojados, almorazarán todos juntos en el parque Independencia”, confió el funcionario.

El evento en sí tracciona otros eventos paralelos. Durante el desarrollo de los juegos está prevista la realización de congresos. Uno de medicina deportiva, otro de organización deportiva (organizado por Odesur) y existe una fuerte intensión de realizar un congreso nacional de políticas públicas deportivas (donde habrá jornada de debatas) en el que todos los niveles del estado estarán presentando las políticas que están llevando a cabo.

Pensando ya en el arranque de los juegos, Sebben se imagina el 28 de abril a pleno: “Ahora nuestro gran desafío pasa por que la gente sepa lo que va a pasar. Sería una picardía que la gente se entere ese día por todo lo que va a haber, es un evento que va a trascender el escenario deportivo”.

Un poco de historia

El 25 de mayo de 2012 se anunció la creación de los Juegos Suramericanos de la Juventud, para atletas entre 14 y 17 años, evento que se realiza cada cuatro años, siempre en el año anterior a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La primera edición se realizó en la ciudad de Lima, del 20 al 29 de septiembre de 2013. Argentina fue quinta en el medallero, cosechando 64 preseas, de las cuales 12 fueron de oro, 18 de plata y 34 de bronce.

La segunda se disputó en Santiago de Chile, entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre de 2017, y en ella Argentina terminó en la tercera posición con 102 medallas (38 doradas, 29 de plata y 35 de bronce).

De esa cita participaron 14 países en 20 disciplinas deportivas para un total de 1.248 deportistas, mientras que para los Juegos de la Juventud que se desarrollarán en Rosario del 28 de abril al 8 de mayo del 2022, se esperan más de 1500 deportistas de 15 países que competirán en 26 disciplinas deportivas, lo que marca un desafío mayor tanto a nivel organizativo como deportivo.

De la cita en Rosario participarán atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en las siguientes disciplinas: atletismo, bádminton, handbol playa, básquet 3×3, boxeo, ciclismo, escalada, esgrima, futsal, gimnasia artística, hockey 5, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby 7, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.