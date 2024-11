Ricardo Lunari se refugió en su ciudad y publicó un enigmático mensaje en sus redes

El ahora exentrenador de Newell's, que se encuentra en San José de la Esquina, subió una contundente frase: "Mi casa, mi familia, mi refugio. Donde no hay injusticias ni ingratitudes"

Ricardo Lunari no sólo dejó el cargo de técnico de primera división sino que el club le informó que le rescindirán el contrato . Al menos eso es lo que dejó trascender la dirigencia de la entidad del Parque. En el mientras tanto, el exjugador se refugió en su San José de la Esquina -declarada ciudad en diciembre de 2023-, el lugar elegido por siempre para bajar a tierra y recibir el afecto de familia y amigos. Y en el medio de la búsqueda de la paz interior después de meses intensos lanzó un mensaje que dice mucho sin tener que mencionar a nadie.

"El lugar donde no entran las malas vibras ni las presiones", reza una parte del mensaje que publicó el fin de semana en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo ve en una pileta junto a uno de sus hijos.

Y agregó: "Mi casa, mi familia, mi refugio. Donde no hay injusticias ni ingratitudes. Gracias a todos por el apoyo y los mensajes", completó ahora el extécnico de Newell's, cuyo inicio fue alentador y luego una sucesión de malos resultados lo alejaron del cargo que tanto había esperado y soñado.

Luego, con el paso de los cotejos, los buenos resultados desaparecieron, el plantel no respondió como debía y su estadía que iba a ser al menos hasta el fin del torneo se cortó antes de tiempo y Lunari no sólo se quedó sin el cargo de DT sino que también le informaron que no seguirá en la entidad, de acuerdo a lo que informó la entidad y publicó Ovación días atrás.

El reemplazante, en espera

Mariano Soso aún no definió su situación con Alianza Lima (Perú) y ambas entidades están a la espera de una resolución. El club peruano lo dejaría ir siempre y cuando haga frente al pago de una cláusula de salida, algo que debería solucionar el propio DT ya que "Newell's no tiene intenciones de hacerse cargo de ese gasto", según trascendió. Aunque, a la vez, quizás aparezcan estrategias para destrabar el conflicto y finalmente sea DT leproso después de varios intentos en otros años.

Según indicaron desde Perú, el técnico rosarino estuvo en Argentina y este lunes debe entregar una decisión final ya que Alianza necesita planificar la temporada 2025, mientras que Newell's también pretende tener un nuevo DT lo antes posible. Por ahora lo de Soso sigue latente, aunque sin definición oficial.

Entre otras alternativas que maneja la institución del Parque figura Diego Dabove, quien se desvinculó de Instituto tras la apretada que sufrió el plantel de parte de la barra. También se mencionó a Gustavo Munúa luego de su salida de Banfield por malos resultados. Por supuesto que en esta búsqueda de entrenadores también al Mago Capria le acercaron diversos nombres, uno de ellos el de Martín Cicotello, de último paso por Independiente Rivadavia (M) y que cuenta como ayudante a Emiliano Aquino, ex Newell's.

Por el momento, la dirigencia sigue aguardando por Soso y una respuesta por "sí" o por "no" con el fin de resolver el tema lo antes posible. Por lo pronto, el miércoles, a las 17, ante Central Córdoba el equipo será conducido de manera interina por Gabriel Medina.