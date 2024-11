Ricardo Lunari dejó de ser el DT de Newell's

Newell's no levanta y no resultó suficiente el sobrio retorno de Lucas Hoyos

Luego de dos victorias y un empate con Lunari en el banco, el conjunto rojinegro no ganó ninguno de los cinco partidos siguientes. Empató uno y perdió cuatro, los tres último de manera consecutiva.

“La estamos pasando feo porque no podemos darnos esa alegría de los triunfos. Se trabaja mucho y se va mejorando pero no alcanza y eso te hace sentir frustrado”, dijo tras la caída en La Plata el ahora exentrenador, quien no logró encontrarle la vuelta al particular momento que atraviesa el equipo.

"En lo personal me duele muchísimo, a mí más que a nadie. Si tendría alguna chance de continuar, cada vez son menos. Yo las fuerzas las tengo, sabía el lugar que asumía”, declaró Lunari, horas antes de ser dejado cesante.

La comisión directiva se reunirá este mismo domingo por el tema del entrenador, siendo el asesor deportivo, Rubén Capria, el que tendrá la gran responsabilidad de buscar el nuevo DT: el tercero del año, tras Mauricio Larriera, el Gallego Méndez y Lunari, sin mencionar el interinato de un partido de Adrián Coria.