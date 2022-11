Ricardo Carloni: "Belloso ya ganó porque logró que Tevez se vaya de Central"

"Digo que Belloso ya ganó porque logró que Tevez se vaya. En todos lados viene diciendo que Miguel Russo es su entrenador. Él nunca ganó nada y ningunea a Tevez que es un ganador”, señaló.

"Duele mucho la salida, le duele al plantel, éramos una familia. Los chicos que tienen partidos en primera están valorizados y hay muchas propuestas. Y es gracias a que Carlos les dio la chance de jugar. Teníamos todo armado en cuanto a la pretemporada y en cuanto a los refuerzos. Lamento profundamente, hoy es un día triste porque se nos va un DT con capacidad ", detalló el dirigente auriazul.

"Un candidato no puede ningunear un DT con la magnitud y figura como Carlos Tevez. No estaba jugando al golf. Ese sector que quiere que Central pierda y hay muchas otras cosas. Espero que ese candidato que ya ganó no me mande a los soldaditos que me agreden. Espero que deje de hacer eso. Que no genere violencia con mi familia y persona. Y trate de mejorar la relación con AFA", continuó con su duro discurso.

“La IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) le ha hecho un daño impresionante a la institución más grande del interior del país, colocando las elecciones donde el ministerio no puede garantizar la seguridad necesaria por la final del Mundial”, señaló además Carloni.