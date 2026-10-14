La Capital | Ovación | Kylian Mbappé

Mbappé le "robó" a Lionel Messi un récord en la Liga de Campeones

El francés se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la competencia europea

14 de octubre 2026 · 19:53hs
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Mbappé le robó a Lionel Messi un récord en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Liga de Campeones, al llegar a esa cantidad a los 27 años en la visita del Real Madrid a Roma.

El delantero francés lo celebró al anotar el gol del empate en Italia en un duelo que el Madrid perdía 3 a 1 cuando solamente quedaban por jugarse siete minutos, y terminó ganando 4 a 3.

>> Leer más: Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: quién es

El récord estaba hasta hoy en manos de Lionel Messi, quien había llegado al centenar de partidos en la Liga de Campeones a los 28 años, precisamente contra la Roma, en septiembre de 2015.

Mbappé fue titular en el equipo de José Mourinho para el partido en el Stadio Olimpico, y su 72º gol en la Liga de Campeones lo colocó por delante del ex madridista Raúl González, en el quinto puesto de la lista histórica de anotadores del torneo.

El francés tenía 17 años cuando debutó en la Liga de Campeones con el Mónaco en septiembre de 2016. Encabezó la tabla de goleadores de la Champions la temporada pasada con 15 tantos, incluido el segundo triplete más rápido en la historia de la competición contra Olympiacos, cuando celebró por triplicado en seis minutos y 42 segundos.

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