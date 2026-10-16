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Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Este sábado por la noche, Inter Miami visita a Atlanta United, en el estadio donde la selección argentina vivió su máxima alegría en el último Mundial

16 de octubre 2026 · 20:04hs
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Argentina e Inglaterra jugaron en Atlanta en el último Mundial con Messi en cancha.

Argentina e Inglaterra jugaron en Atlanta en el último Mundial con Messi en cancha.

Este sábado por la noche, en el marco de la Liga MLS de Estados Unidos, se jugará un partido con muchos condimentos, con un gratísimo recuerdo reciente para el fútbol argentino, con la probable presencia del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y con el cruce de dos técnicos rosarinos: uno de los máximos ídolos de la historia de Newell's, Gerardo "Tata" Martino, y el otro con sangre de Central, Cristian "Kily" González.

Para empezar hay que decir que Messi, que ya se despidió de la selección, volvería a jugar en un estadio donde Argentina vivió una de las mayores alegrías de los últimos tiempos, que fue la gran remontada con victoria por 2 a 1 ante Inglaterra, por la semifinal del Mundial de este año, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Leo pisaría de nuevo la cancha donde es local el Atlanta United, que dirige el Tata Martino, rival en la noche de sábado del Inter Miami.

La última alegría fuerte de Messi en la selección

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección argentina superó 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el pasado 15 de julio. Luego de ese partido se exhibió la bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas". Este sábado, a las 20.30, el rosarino podría volver a esa cancha, esta vez con la camiseta del Inter Miami.

Inter Miami ya clasificó a los playoffs de la MLS y habrá que ver si el DT, el Kily González, utiliza a Messi o prefiere darle descanso al legendario número diez, que viene de un intenso trajín.

>> Leer más: La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la despedida de Messi

Mientras que en Atlanta United, el DT rosarino e ídolo leproso Tata Martino, cuyo equipo está relegado en la tabla de posiciones, necesita encadenar victorias para aspirar a llegar a zona de clasificación.

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