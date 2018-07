Revancha y algo más

La pista de césped del hipódromo de Palermo será el escenario donde siete ejemplares de dos generaciones protagonizarán el Clásico Japón -listado-, prueba de mayor valor estadístico de las dos diagramadas para hoy.

Ubicada en 5º turno (a las 17) y sobre la distancia de 1.400 metros, la prueba servirá para que Aggiornado y J Be Man busquen borrar la pálida imagen dejada a comienzos de junio pasado en el marco del Clásico Pippermint ganado por la zaina North France (ayer escoltó a Carta de Amor en el Clásico Eudoro J. Balsa corrido en San Isidro).

Allí, Aggiornado cortó una racha de cuatro triunfos, los tres primeros en el plano condicional y el restante cosechado en el Clásico Southern Halo.

Por su parte J Be Man había escoltado al candidato en dicha carrera jerárquica y hoy tratará, no sólo de cobrarse la revancha, sino modificar la imagen tras el anodino 10º puesto, una gestión muy por debajo de su verdadero nivel.

Buscando adversarios ante un nuevo fracaso de ambos, asoma El Animal.

Dueño de un palmarés sumamente eficaz en cada escenario que le tocó participar, el vástago de Emperor Richard encuentra una gran oportunidad para volver a lucir como en ocasión de sus mejores tardes, como la de fines de enero último donde se acreditaba el Clásico Intendente Melchor Posse en la misma pista donde acudirá hoy.

En el terreno de los lances, tanto Joy Filoso como Beck's pueden aportar un sport salvador.